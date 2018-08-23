В Україні з'явилася перша жертва смертельної гри МОМО

У Кривому Розі самогубство намагалась здійснити 13-річна Софія. Інцидент вже пов'язали зі смертельною грою МОМО, посилання на яку знайшли серед контактів в її телефоні.

За словами друзів дівчинки, Соня була учасницею груп суїциду "Синій кит", і також "Червона сова", повідомляють "Факти". Страшний випадок стався ще 14 серпня, тоді дівчинка розіслала друзям повідомлення з текстом "Прощайте, я сьогодні піду".

Коли хлопці отримали послання, кинулися до будинку Соні. За словами однокласників, вона сиділа на підвіконні, звісивши ноги. Потім дівчинка затиснула пальцями ніс і стрибнула.

Після падіння дитини доставили в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню.

"Були спроби вийти з коми. Дівчинку ввели в штучний сон. Найголовніше на сьогоднішній день - це стан головного мозку і легень", - кажуть вони.

Життя Соні вдалося врятувати, її стан як і раніше залишається стабільно важким. Соня, як розповіли однокласники, сильно цікавилася МОМО і нібито навіть змогла з нею зв'язатися. Дівчинка показувала моторошне відео, яке їй нібито надіслала МОМО.

У поліції відкрили справу за статтею "Доведення до самогубства".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як смертельна гра МОМО залякує дітей і як на ній наживаються.