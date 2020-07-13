В Україні зняли авто зі швидкістю 210 км/год: поліція розповіла про антирекорди тижня
З 6 по 12 липня на дорогах України зафіксували 202 автомобіля, які порушили ПДР
Швидкість деяких з них становила 210 км/год
Один з порушників 17 разів попався в об'єктив камер фіксації
За тиждень на дорогах України виявили 202 порушників.
За минулий тиждень (з 6 по 12 липня) на дорогах України зафіксували 202 автомобіля, які порушили ПДР та мчали зі швидкістю понад 170 км/год.
Відповідні дані правоохоронці отримали за допомогою встановлених на трасах камер відеофіксації. Звіт про підсумки тижня пресслужба Патрульній поліції опублікувала у Facebook.
Найбільша швидкість була у таких авто:
Range Rover на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський – 210 км/год (дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год);
Mercedes-Benz S 500 на автодорозі М06 Київ – Чоп – 205 км/год (дозволена швидкість 110 км/год);
Audi SQ7 на М03 Київ – Харків – Довжанський – 201 км/год (дозволено 110 км/год).
Range Rover, який мчав по дорозі зі швидкістю 210 км/год Facebook/Патрульна поліція України
Range Rover, який мчав по дорозі зі швидкістю 210 км/год Facebook/Патрульна поліція України
Крім того, автомобіль Nissan Leaf порушив швидкісний режим 17 разів, встановивши рекорд за тиждень.
Порушник швидкісного режиму Facebook/Патрульна поліція України
Порушник швидкісного режиму Facebook/Патрульна поліція України
Порушник швидкісного режиму Facebook/Патрульна поліція України
Скріншот
Нагадаємо, з 29 червня по 5 липня 218 авто "попалися" на перевищенні швидкості в понад 170 км/год.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На дорогах Києва з 00:00 1 червня заробили 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.
Перевищення швидкості руху має каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.
Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
У МВС заявили, що протягом першого місяця роботи системи автоматичної фіксації кількість порушень правил дорожнього руху зменшилася більш ніж в чотири рази в порівнянні з першим днем роботи.