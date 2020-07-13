В Україні зняли авто зі швидкістю 210 км/год: поліція розповіла про антирекорди тижня

За тиждень на дорогах України виявили 202 порушників.

За минулий тиждень (з 6 по 12 липня) на дорогах України зафіксували 202 автомобіля, які порушили ПДР та мчали зі швидкістю понад 170 км/год.

Відповідні дані правоохоронці отримали за допомогою встановлених на трасах камер відеофіксації. Звіт про підсумки тижня пресслужба Патрульній поліції опублікувала у Facebook.

Найбільша швидкість була у таких авто:

Range Rover на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський – 210 км/год (дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год);

Mercedes-Benz S 500 на автодорозі М06 Київ – Чоп – 205 км/год (дозволена швидкість 110 км/год);

Audi SQ7 на М03 Київ – Харків – Довжанський – 201 км/год (дозволено 110 км/год).

Range Rover, який мчав по дорозі зі швидкістю 210 км/год Facebook/Патрульна поліція України

Range Rover, який мчав по дорозі зі швидкістю 210 км/год Facebook/Патрульна поліція України

Крім того, автомобіль Nissan Leaf порушив швидкісний режим 17 разів, встановивши рекорд за тиждень.

Порушник швидкісного режиму Facebook/Патрульна поліція України

Порушник швидкісного режиму Facebook/Патрульна поліція України

Порушник швидкісного режиму Facebook/Патрульна поліція України

Скріншот

Нагадаємо, з 29 червня по 5 липня 218 авто "попалися" на перевищенні швидкості в понад 170 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL: