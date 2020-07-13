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В Україні зняли авто зі швидкістю 210 км/год: поліція розповіла про антирекорди тижня

Дарина Дурова
Розслідування
1,1 т.

  • З 6 по 12 липня на дорогах України зафіксували 202 автомобіля, які порушили ПДР

  • Швидкість деяких з них становила 210 км/год

  • Один з порушників 17 разів попався в об'єктив камер фіксації

За тиждень на дорогах України виявили 202 порушників

За тиждень на дорогах України виявили 202 порушників.

За минулий тиждень (з 6 по 12 липня) на дорогах України зафіксували 202 автомобіля, які порушили ПДР та мчали зі швидкістю понад 170 км/год.

Відповідні дані правоохоронці отримали за допомогою встановлених на трасах камер відеофіксації. Звіт про підсумки тижня пресслужба Патрульній поліції опублікувала у Facebook.

Найбільша швидкість була у таких авто:

  • Range Rover на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський – 210 км/год (дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год);

  • Mercedes-Benz S 500 на автодорозі М06 Київ – Чоп – 205 км/год (дозволена швидкість 110 км/год);

  • Audi SQ7 на М03 Київ – Харків – Довжанський – 201 км/год (дозволено 110 км/год).

Range Rover, який мчав по дорозі зі швидкістю 210 км/год

Range Rover, який мчав по дорозі зі швидкістю 210 км/год Facebook/Патрульна поліція України

Range Rover, який мчав по дорозі зі швидкістю 210 км/год

Range Rover, який мчав по дорозі зі швидкістю 210 км/год Facebook/Патрульна поліція України

Крім того, автомобіль Nissan Leaf порушив швидкісний режим 17 разів, встановивши рекорд за тиждень.

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму Facebook/Патрульна поліція України

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму Facebook/Патрульна поліція України

Порушник швидкісного режиму

Порушник швидкісного режиму Facebook/Патрульна поліція України

Скріншот

Скріншот

Нагадаємо, з 29 червня по 5 липня 218 авто "попалися" на перевищенні швидкості в понад 170 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На дорогах Києва з 00:00 1 червня заробили 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.

  • Перевищення швидкості руху має каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

  • Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

  • У МВС заявили, що протягом першого місяця роботи системи автоматичної фіксації кількість порушень правил дорожнього руху зменшилася більш ніж в чотири рази в порівнянні з першим днем роботи.

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  2. Розслідування