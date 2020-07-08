В Україні знаходиться 15-20 "злодіїв в законі", вони впливають на політику, - глава Нацполіціі

"Злодії в законі", які керують криміналітетом, в тому числі в місцях позбавлення волі, впливають в цілому на соціально-економічний розвиток нашої держави.

Про це розповів в інтерв'ю Інтерфакс Україна глава Національної поліції України Ігор Клименко. Він зазначив, що "злодій в законі" не є тим злочинцем, який вчиняє злочин, але вплив він має безпосередній.

"Злодій в законі" – це людина, яка може перебувати в будь-якій частині України або світу і керувати угрупованнями. Під ним – "смотрящі" – люди, які збирають гроші, що надходять в "злодійський общак". Цей "общак" контролює "злодій в законі" або наближені до нього люди. Нижче в ієрархії – кримінальні авторитети, керівники злочинних угруповань, які скоюють злочини", – розповів поліцейський.

За його словами, діяльність "злодіїв в законі" в нашій країні не так розрекламована, як в Грузії і Росії.

"В Україні постійно знаходиться 15-20 "злодіїв в законі", вони то їдуть, то приїжджають", – сказав Клименко.

Він уточнив, що вищі ієрархи кримінального світу намагаються контролювати багато сфер життя.

"Злодії в законі", які впливають на криміналітет, в тому числі в місцях позбавлення волі, впливають в цілому на соціально-економічний розвиток нашої держави, оскільки мають відношення до всього, починаючи від рейдерства, закінчуючи звичайними розбоями. Гроші, які забираються, вимагаються, йдуть не на розвиток України, а в "злодійський общак". У певному сенсі "злодії в законі" мають і політичний вплив. Особливо, на місцевому рівні – залякування, введення своїх людей на керівні посади. Частина депутатів місцевих рівнів теж підкоряються цьому світові", – заявив глава Нацполіціі.

Коментуючи прийнятий Верховною Радою закон "Про злодіїв в законі", він пояснив, чому його не вдалося схвалити минулого скликання парламенту.

"Попередній склад Верховної Ради не зміг прийняти цей закон – настільки сильним був тиск з боку кримінального світу. Ми сподіваємося, що ми цей спрут навіть якщо не вб'ємо до кінця, то хоча б на вулицях буде спокійніше, економіка запрацює, і гроші підуть в казну держави ", – резюмував Клименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла законопроект №2513 про відповідальність за беззаконні дії, вчинені злочинним співтовариством, який вводить в Кримінальний кодекс поняття "злодій в законі".