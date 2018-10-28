В Україні зловили відразу трьох ''злодіїв в законі'': подробиці масштабної облави

Поліцейські припинили злочинну діяльність трьох "злодіїв в законі" на території України.

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі, всі вони - іноземці, які прибули з метою здійснення контролю над діяльністю певних злочинних угруповань.

Так, співробітники кримінальної поліції з'ясували, що 41-річний чоловік, відомий в кримінальних колах під прізвиськом "Джейран Хонський", намагався потрапити в Україну, щоб управляти злочинними групами по незаконному заволодінню автотранспортом.

Правоохоронці затримали злодія прямо в аеропорту Харкова, чоловіка повернули рейсом до Стамбулу. СБУ заборонила йому в'їзд на територію нашої держави на п'ять років.

Інші два злодія вже неодноразово видворялися з території України, але незаконним шляхом поверталися в країну знову.

Зокрема, 36-річного "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський" в квітні цього року вже примусово видворяли з України із забороною в'їзду до 2021 року.

Однак він незаконно повернувся для контролю за злочинними угрупованнями, які здійснюють квартирні крадіжки.

"Тенго" затримали в Києві і помістили в пункт тимчасового перебування іноземців.

Третій "злодій в законі" на прізвисько "Дато Агджабединський" прибув на територію Київського регіону для контролю за злочинними групами своїх земляків. Його примусово видворили за межі нашої країни і заборонили в'їзд на 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники управління "К" СБУ затримали і видворили з України "злодія в законі".