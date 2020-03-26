В Україні зловили експрацівника МВС, завербованого російськими спецслужбами

Контррозвідка Служби безпеки України викрила в Дніпрі завербованого російськими спецслужбами колишнього співробітника українського Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомила прес-служба СБУ, житель Дніпропетровської області ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ під час перебування в Росії.

Агент ФСБ РФ ssu.gov.ua

"За завданням кураторів фігурант мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових підрозділів на території області", – йдеться в повідомленні.

Зібрані дані агент мав передавати російським кураторам за відпрацьованими каналами зв'язку.

Під час обшуків у квартирі затриманого співробітники СБУ виявили докази його співпраці з ФСБ.

ssu.gov.ua

Зловмиснику повідомили про підозру по ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі СБУ затримала інтернет-агітатора, який за гроші Москви нагнітав коронавірусну істерику в Україні.

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