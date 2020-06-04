В Україні зірвався розгляд справи щодо вбивств на Майдані: деталі

Святошинський районний суд Києва 4 червня не зміг продовжити розгляд справи щодо вбивства 48 активістів на Майдані в лютому 2014 року.

А все через те, що у всіх присяжних закінчилися повноваження. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що на засідання з'явилися двоє із п’яти обвинувачених колишніх "беркутівців" та їхні адвокати, а також прокурори. Водночас суддя Сергій Дячук заявив, що розгляд справи неможливий через відсутність присяжних.

Розгляд справи про розстріли на Майдані зірвався

"Зараз невідомо про ухвалене рішення щодо продовження повноважень присяжних, які входять до складу суду. Троє основних із них є невіддільною частиною суду", – сказав він.

Крім цього, суддя додав, що Київська міська рада ще не ухвалила рішення про продовження повноважень вказаних присяжних, незважаючи на те, що всі документи були готові ще з січня цього року.

У результаті суд переніс розгляд справи на 10 вересня.

Варто зауважити, що суд у справі про вбивства на Майдані перебуває на завершальній стадії – залишилося допитати одного свідка, а також обвинувачених. Йдеться про вбивства активістів під час подій на Майдані в лютому 2014 року, коли силовики застосували проти протестувальників вогнепальну зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва заочно заарештували в кримінальному провадженні за фактами організації вбивств активістів на Майдані Незалежності під час Революції Гідності 2014 року.