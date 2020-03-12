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12 березня • оновлено в 13:00
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В Україні затримали ще одного підозрюваного у викраденні євромайданівців

1.9т
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Слідчі Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України 12 березня затримали ще одного підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького у 2014 році.

Ним виявився мешканець міста Біла Церква Київської області. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що 27 лютого 2020 року чоловіку було повідомлено про підозру в участі у злочинній організації та незаконному позбавленні волі і викраденні людини за ч. 1 ст. 255 і ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України.

ДБР затримало ще одного учасника викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка

ДБР затримало ще одного учасника викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка

Водночас через те, що підозрюваний не з’явився на виклик, було отримано дозвіл слідчого судді на його затримання.

"Слідством встановлено, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 "тітушок", організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту. 21 січня 2014 року приблизно о 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького", – йдеться у повідомленні.

Затримано ще одного учасника викрадення євромайданівців

Затримано ще одного учасника викрадення євромайданівців

dbr.gov.ua

У ДБР наголосили, що саме після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер.

Нині вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Затримано ще одного учасника викрадення євромайданівців

Затримано ще одного учасника викрадення євромайданівців

dbr.gov.ua

Нагадаємо, слідчі ДБР 10 березня 2020 року затримали іншого учасника цієї організації, підозрюваного у викраденні та катуванні активістів і умисному вбивстві Юрія Вербицького.

Затримано ще одного учасника викрадення євромайданівців

Затримано ще одного учасника викрадення євромайданівців

dbr.gov.ua

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Євромайдан
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Служба безпеки України розслідування Майдан активисти викрадення
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