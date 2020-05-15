В Україні назріває скандал через дітей, народжених від сурогатних матерів. Десятки малюків так і не змогли потрапити в сім'ї своїх батьків через карантин. Деякі сім'ї навіть виявилися розділені: одні батьки встигли в останній момент прилетіти до Києва і тепер змушені знімати квартири в українській столиці та чекати, коли ж відкриють кордони.

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Батьки можуть спостерігати за дітьми по відеозв'язку

В інтернеті днями з'явилося відео, на якому українська компанія ВіоТехСоm показує десятки немовлят, народжених від сурогатних матерів, які перебувають в одній великій кімнаті в готелі "Венеція". За малюками доглядають кілька жінок, які сповивають їх, носять на руках і годують.

Няні годують чужих малюків biotexcom.com

На відео йдеться: "Дорогі батьки, якщо ви не можете перетнути кордон і приїхати по дитину, не впадайте у відчай. Деякі країни вже почали ініціювати судові процеси. Адвокат ВіоТехСоm Денис Герман постійно на зв'язку з батьками, надає консультації та юридичну допомогу".

В готелі десятки маленьких ліжечок biotexcom.com

Крім того, кожні 48 годин ці жінки влаштовують відеозв'язок між малюком і батьками, які перебувають за тисячі кілометрів від дитини. У разі, якщо зв'язок поганий, то батькам доводиться задовольнятися лише фотографією малюка і спостерігати, як він росте далеко від них.

Жінки показують дітей їх батькам, які перебувають за тисячі кілометрів biotexcom.com

Керівник клініки ВіоТехСоm Альберт Точиловський розповів, що це відео було кроком відчаю клініки.

Протягом більш ніж двох місяців у готелі "Венеція", який є частиною клініки, перебували дітки, народжені від сурогатних мам. Щодня їх кількість ставала все більшою.

"На сьогодні тут 51 дитина. 15 батьків встигли приїхати до карантину, ще 14 під час карантину. Ті, хто приїхав під час карантину, зобов'язані пройти двотижневу обсервацію. Ось учора до нас прийшла пара, у яких вона закінчилася. Люди побачили свого малюка і розплакалися", – говорить Точиловський.

Пара шведів, які все-таки прорвалися в Україну, пройшли обсервацію і зустрілися зі своєю дитиною Facebook Biotexcom Klinik

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Готель захищає високий паркан

Готель являє собою дві будівлі, обгороджені високою цегляною стіною. Розташовані вони практично на Окружній дорозі, в приватному секторі.

За щільними шторами горять лампи. Там турботливі няні цілодобово доглядають за чужими дітьми, які з самого народження ще не знали теплоти рідних рук. Батьки цих дітей також страждають і рвуться в Україну, щоб нарешті притиснути до грудей рідну крихітку, про яку вони мріяли довгі роки.

За щільними шторами горять лампи

Готель складається з двох корпусів

Однак, щоб диво здійснилося, необхідна згода іноземних посольств. "Ми звернулися до нашого МЗС. Там нам відповіли, що звернення повинно бути не від батьків дітей, а від Міністерств закордонних справ держав цих громадян із проханням впустити їх на нашу територію. Багато країн відгукнулися на наше прохання. Америка, Швейцарія, Швеція, Ірландія, Кіпр. Посольство США зателефонувало і сказало, що якщо у їх громадян є якісь проблеми, то негайно повідомляйте нам.

У холі готелю

І дійсно через два дні вони надали всі документи. А ось у посольстві Іспанії сказали, що у них під час коронавірусу все заморожено, всі пішли у відпустку, звертайтеся через кілька тижнів. Там було сказано, що нам все одно, під час коронавірусу п'ять місяців це не термін, нехай сидять. Скажу так – у різних посольствах різних країн працюють різні бюрократи", – каже директор клініки.

Тепер найближчим часом проблема буде вирішена і всі іноземні батьки зможуть приїхати в Україну, щоб обійняти своїх дітей і забрати їх додому.

У холі готелю

За словами Точиловського, в Україні працюють десятки таких клінік, які надають послуги сурогатного материнства. Тому можна припустити, що мова йде не про 51 дитину, а про сотні дітей, які не можуть виїхати додому в різні країни.

В Аргентині Україну вважають меккою сурогатного материнства

Серед батьків, які досі не можуть обійняти своїх малюків, громадяни Іспанії, Аргентини, Великобританії, Німеччини, Чехії, США, Франції.

Так, наприклад, подружня пара з Санта-Роси, Аргентина, приїхала до Києва ще 12 березня. У них народилися близнята. Джімена Холгадо, її чоловік Іван Акоста – лікар-травматолог. Вони багато років у шлюбі, однак після того, як один із подружжя переніс онкологію, дітей вони мати не можуть. Україну для сурогатного материнства вони вибрали, оскільки тут ціна на цю послугу є однією з найнижчих.

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Як розповів Іван виданню La Pampa Noticias, у них були квитки на зворотний рейс додому в Аргентину на 23 квітня, але його скасували. Як і інший рейс, на який вони купили квитки. Так що, коли вони зможуть повернутися на батьківщину, поки не знають.

Аргентинська преса пише, що Україна – найбідніша країна Європи, і вона стала світовою столицею сурогатного материнства. За даними аргентинської преси, вартість послуг у наших клініках складає від 30 до 55 тисяч доларів. В інших же країнах така послуга коштує до 100 тисяч доларів.

Близнюкам уже по два місяці La Pampa Noticias

В Аргентині зараз 17 сімей, які не можуть прилетіти в Україну, щоб забрати своїх дітей. Деяким малюкам уже має виповнитися два місяці, а деякі мають ось-ось народитися. Серед них Наталія Лленорт і Дієго Мальтезе. Вони одружилися п'ять років тому, але дотепер у них не було дітей.

Наталя Лленорт і Дієго Мальтезе Facebook Дієго Мальтезе

Наталя і Дієго за допомогою родичів зуміли зібрати потрібну суму і в кінці минулого року українська сурогатна мати завагітніла їхньою дитиною. Пологи призначені на середину серпня, і майбутні батьки мають право бути присутніми під час вагітності, проте не можуть цього зробити. Вони дуже переживають через це.

В Україні застрягли британці та іспанці

Застрягла в Україні і британка Надене Гурі. Її чоловік Сем перебуває вдома у Великобританії. Через п'ять років безнадійних спроб отримати дитину, пише euronews.com, вони вирішили звернутися до сурогатного материнства в Україні. Їхній син Гілберт народився 27 лютого, після цього вони почали процедуру оформлення документів. Але не встигли, почався коронавірус і кордони закрилися.

Сем встиг відлетіти до Британії у справах, але повернутися в Україну вже не зміг, тому за тим, як росте його малюк спостерігає тільки по відеозв'язку. Також британка розповідає, що ще дві пари з сурогатними дітьми застрягли в Грузії і дві пари у США.

За даними неурядової організації Платформа захисту дітей, які народилися в Грузії і Україні, зараз у Києві перебуває 20 іспанських сімей, чиї діти народилися від сурогатних матерів. І вони не знають, коли зможуть повернутися додому через проблеми з оформленням документів. Гальмує їх іспанська сторона.

Уповноважена з прав людини Денисова заявила, що її представники вже побували в цій клініці. Тепер вони збираються допомогти іноземним батькам прибути в Україну і забрати своїх дітей. А також вона планує вирішувати питання законодавчо, щоб сурогатне материнство в нашій країні було врегульовано. У самій клініці з цим згодні.