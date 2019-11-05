В Україні запустили нову схему шахрайства за допомогою СМС

В Україні з'явилася нова схема "розводу" людей, які продають свої речі на сайті оголошень OLX.

Про підлу аферу повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний". Обманюють українців за допомогою фальшивих СМС про зарахування на рахунок грошей.

Чоловік, який мало не став жертвою аферистів, намагався продати телефон вартістю 18 тис. грн. До нього звернувся покупець із проханням відправити таксистом телефон до Вінниці нібито до дня народження сестри. Про переказ оплати домовилися відразу після прибуття таксиста.

"Буквально через годину приїхав "таксист" на Chevrolet. Коли я сів у машину – мені відразу ж надійшла СМС-ка на про зарахування 18 000 грн з цілковито "лівого номера". Перевірив через "Приват 24" – коштів не виявилося!" – розповів продавець.

Він закликав людей бути обережними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в столиці активізувалися шахраї, які називають себе представниками "Водоканалу".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!