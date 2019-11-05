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5 листопада • оновлено в 08:28
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/ Розслідування

В Україні запустили нову схему шахрайства за допомогою СМС

8.2т Читати матеріал російською

В Україні з'явилася нова схема "розводу" людей, які продають свої речі на сайті оголошень OLX.

Про підлу аферу повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний". Обманюють українців за допомогою фальшивих СМС про зарахування на рахунок грошей.

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Чоловік, який мало не став жертвою аферистів, намагався продати телефон вартістю 18 тис. грн. До нього звернувся покупець із проханням відправити таксистом телефон до Вінниці нібито до дня народження сестри. Про переказ оплати домовилися відразу після прибуття таксиста.

"Буквально через годину приїхав "таксист" на Chevrolet. Коли я сів у машину – мені відразу ж надійшла СМС-ка на про зарахування 18 000 грн з цілковито "лівого номера". Перевірив через "Приват 24" – коштів не виявилося!" – розповів продавець.

Він закликав людей бути обережними.

В Україні запустили нову схему шахрайства за допомогою СМС
В Україні запустили нову схему шахрайства за допомогою СМС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в столиці активізувалися шахраї, які називають себе представниками "Водоканалу".

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Місце
Україна
Тег
шахраї
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Tургенев Виталий
Tургенев Виталий
Та же фигня. Приезжает таксист и типа не при делах. Ещё и с претензией, я мол спешу, не задерживай. И смс с левого номера. Таксист на Uber кстати. Они в паре работают. По таксисту это сразу становится понятно. Есть юристы, прокомментировать ситуацию? Можно за это привлекать? По фейсам, понятно, что можно и даже нужно, но у этого рецидивист возможно что-то холодное там было
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