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В Україні запропонували створити "зброю відплати" проти Росії: що відомо

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Україні потрібно створити ракети малої дальності для стримування агресії Росії, які стануть "зброєю відплати".

Про це в ефірі NewsOne розповів колишній полковник СБУ у відставці, експерт із питань сектора оборони і безпеки Олег Стариков, зазначивши, що таке можливо після припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Україні треба зброю малої дальності, як я сказав, від 500 до 1000 кілометрів. Тобто це зброя стримування і нападу", – зазначив він.

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Експерт додав, що таку ракету малої дальності на промислових потужностях заводу "Південмаш" виготовити можна. В Україні вже проводяться конструкторські розробки й проходять полігонне випробування ракети "Грім-2", виробництво яких замовила Саудівська Аравія. Але дальність таких ракет – до 300 км. Зараз в Україні є всі можливості, щоб почати будувати нові ракети. Однак для їхнього виробництва владі необхідно прийняти військово-політичне рішення, розповів Стариков.

"Грім" – оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, який розробляється конструкторським бюро "Південне". Характеристики ракети дозволяють вражати наземні, морські й повітряні цілі залежно від встановленої бойової частини та системи наведення.

Пускова установка "Грім"

Пускова установка "Грім"

вікіпедія

"Грім-2" – мобільна пускова установка з двома ракетами типу "земля-земля" на шасі п’ятиосьового вантажного автомобіля високої прохідності, розробленого для комплексу "Грім" у Дніпрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна заявила про готовність до створення ракет.

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Особа
Олег Стариков
Місце
Україна
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Кушик Стефко
Кушик Стефко
Коментує психушка. Капец Расеи!!!
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Осталось только создать и жахнуть. Что случиться с ненькой после такого опрометчивого шага иксперд не уточнил.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хохлы, а вы хоть один действующий образец этого ОТРК сделали кроме макета-образца? Который только ездить и может)
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