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22 січня • оновлено в 08:53
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В Україні запропонували скоротити термін служби в армії

2.3т
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В Україні необхідно скоротити термін служби в армії, а також знайти спосіб привернути до неї широкі верстви населення.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. "Звичайно, є сенс зменшувати термін. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін – це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах – але не в зоні ООС, – вони отримають досвід", – сказав він.

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Служба в армії

Служба в армії

ТСН

За його словами, є ідея піднести строкову службу як "абсолютно унікальний життєвий досвід, корисний фізично і морально".

"Я за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійської служби. Це повинно бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Загороднюк також заявив, що Україна виступає проти повного розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить "Мінським угодами" і призведе до заморожування конфлікту.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Тег
Міністерство оборони України
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фил филька
фил филька
"абсолютно уникальный жизненный опыт, полезный физически и морально" - ага, там круглое носят а квадратное катают)
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Тарас Бор
Тарас Бор
Просто любопытно,а этот министр обороны сам то в армии служил?А то как-то странно звиздеть об "абсолютно уникальном жизненном опыте",не получив его самим.
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