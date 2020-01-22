В Україні необхідно скоротити термін служби в армії, а також знайти спосіб привернути до неї широкі верстви населення.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. "Звичайно, є сенс зменшувати термін. Багато хто не хоче, тому що це дуже довго, у них є якісь життєві плани і так далі. Якщо ми введемо систему, коли це буде набагато менший термін – це буде якісна підготовка, служба в бойових частинах – але не в зоні ООС, – вони отримають досвід", – сказав він.

Служба в армії ТСН

За його словами, є ідея піднести строкову службу як "абсолютно унікальний життєвий досвід, корисний фізично і морально".

"Я за те, щоб залучати широкі верстви населення до армійської служби. Це повинно бути в нашій стратегії. Політика ще напрацьовується", – пояснив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Загороднюк також заявив, що Україна виступає проти повного розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить "Мінським угодами" і призведе до заморожування конфлікту.

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