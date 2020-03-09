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9 березня • оновлено в 17:56
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/ Розслідування

В Україні запобігли початку Третьої світової війни

7.5т
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Третя світова війна могла початися на території України, коли 17 липня 2014 роки над Донбасом російські окупаційні війська збили Boeing 777 рейсу МН17.

Таку думку "Фактам" висловив військовий інструктор і волонтер Цві Арієлі, який займався підготовкою бійців ЗСУ – учасників АТО.

Відзначимо, що раніше видання De Telegraaf повідомляло, що Нідерланди розглядали варіант перекидання в Україну своєї армії.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Я готовий повірити в те, що збройні сили Нідерландів, їх Генштаб і так далі планували таку операцію, тому що це обов'язок військового відомства держави – мати військові плани на будь-які випадки життя. У тому числі – і на проведення спеціальних операцій за межами своєї держави", – розповів Арієлі.

Військовий інструктор зазначив, що вже в 2014 було відомо, що збройні сили Росії беруть участь у війні проти України, і поява нідердандскіх військ могло започаткувати конфлікту з РФ.

"До того ж голландці, як представники країни – члена НАТО, не могли б прийняти рішення провести таку операцію без схвалення всіх держав – членів цього військового блоку ... Тому, якби спецназ Нідерландів опинився б в районі катастрофи MH17 і йому довелося б вступити в бій з росіянами, тут і до Третьої світової було б недалеко. Ы ця війна почалася б на території України", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

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Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
На Донбасі збитий Boeing-777 Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
війна НАТО
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
А теперь представьте как этот эксперд экспердирует ? Гондурас - отдыхает !
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пацталом
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2
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Mega Death
Mega Death
Жаль что они этот спецназ не высадили)) Xoxлы бы их научили шаровары стирать без мыла))
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Mega Death, ну дай им немного помечтать, что они не самые нищие и безпомощные. Им хочется быть силными мол ОНИ спасли мир от 3 ей мировой
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