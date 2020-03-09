В Україні запобігли початку Третьої світової війни

Третя світова війна могла початися на території України, коли 17 липня 2014 роки над Донбасом російські окупаційні війська збили Boeing 777 рейсу МН17.

Таку думку "Фактам" висловив військовий інструктор і волонтер Цві Арієлі, який займався підготовкою бійців ЗСУ – учасників АТО.

Відзначимо, що раніше видання De Telegraaf повідомляло, що Нідерланди розглядали варіант перекидання в Україну своєї армії.

Війна на Донбасі

"Я готовий повірити в те, що збройні сили Нідерландів, їх Генштаб і так далі планували таку операцію, тому що це обов'язок військового відомства держави – мати військові плани на будь-які випадки життя. У тому числі – і на проведення спеціальних операцій за межами своєї держави", – розповів Арієлі.

Військовий інструктор зазначив, що вже в 2014 було відомо, що збройні сили Росії беруть участь у війні проти України, і поява нідердандскіх військ могло започаткувати конфлікту з РФ.

"До того ж голландці, як представники країни – члена НАТО, не могли б прийняти рішення провести таку операцію без схвалення всіх держав – членів цього військового блоку ... Тому, якби спецназ Нідерландів опинився б в районі катастрофи MH17 і йому довелося б вступити в бій з росіянами, тут і до Третьої світової було б недалеко. Ы ця війна почалася б на території України", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

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