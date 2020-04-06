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6 квітня • оновлено в 13:37
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В Україні закривають майже всі пункти пропуску: де можна перетнути кордон

1.5т
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В Україні з 7 квітня тимчасово закриють 115 пунктів пропуску на кордоні. Ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинять пішохідне сполучення.

Перетнути державний кордон України можна буде тільки на авто у 19 пунктах пропуску, передає пресслужба МВС.

При цьому з 7 квітня не залишиться жодного пункту пропуску, де можна пішки перетнути кордон.

Кордони України

Кордони України

"Зокрема, внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України №288-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення". З урахуванням змін з 00:00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення", – йдеться в повідомленні.

Пункти пропуску, де можна перетнути кордон на авто: Ягодин, Краківець, Ужгород, Тиса, Дякове, Порубне, Паланка, Маяки-Удобне, Старокозаче, Рені, Могилів-Подільський, Сеньківка, Нові Яриловичі, Славутич, Доманове, Виступовичі, Гоптівка, Юнаківка, Бачівськ, Сеньківка и Мілове.

В Україні закривають майже всі пункти пропуску: де можна перетнути кордон

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 16 березня Україна повністю обмежила авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу..

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Державна прикордонна служба України кордон
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