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В Україні заарештували екс-ватажка "ДНР": СБУ розкрила подробиці спецоперації

14.1тЧитати матеріал російською

Для того, щоб затримати главу "Центральної виборчої комісії ДНР" Романа Лягіна, Служба безпеки України реалізувала цілу комбінацію дій із виведення його з території анексованого Криму.

Подробиці спецоперації розповіли в прес-службі СБУ в п'ятницю, 14 червня.

"Правоохоронці встановили, що протягом 2014-2019 років "екс-чиновник ДНР" переховувався від українського правосуддя на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької області й АР Крим", – ідеться в повідомленні.

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У "Л/ДНР" готують ліквідацію ватажків: що відомо

Роман Лягін

Роман Лягін

Еспресо.TV

Відзначається, що оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність "чиновника", який будучи так званим головою "ЦВК ДНР" у 2014 році на виконання вказівок представників країни-агресора безпосередньо організовував проведення фейкового "референдуму" за від'єднання Донецької області від України і створення псевдодержавного утворення "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від "Самопомочі" Наталія Веселова повідомила, що в Україну втік колишній "глава ЦВК ДНР" Роман Лягін, який організовував псевдореферендум на Донбасі 11 травня 2014 року.

За її словами, Лягін швидко розчарувався в ідеалах псевдореспубліки і почав критикувати ватажків "ДНР", за що потрапив "на підвал". Однак пізніше інформація про повернення в Україну Романа Лягіна не підтвердилася.

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Місце
Україна
Теги
Новини ДНРДНРтерористи "ДНР"СБУСлужба безпеки України
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