В Україні за рік затримали 21 "злодія у законі". Відео

Дарницький суд Києва взяв під арешт "злодія у законі" Кобу Шемазашвілі, відомого як Каба Руставський.

46-річного уродженця Грузії затримали в одному з приватних секторів столиці, де він переховувався від поліції. З 2016 року "Коба" перебуває в міжнародному розшуку за серію тяжких злочинів, серед яких відмивання коштів та вбивство.

"Він постійно змінював свої місця проживання, застосовував заходи конспірації. У нього була довірена особа, це його охоронець, він завжди його супроводжував і допомагав у злочинній його діяльності" – відзначили у Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

За даними Національної поліції, у 2018 році затримали 9 "злодіїв у законі", а з початку 2019 і станом на сьогодні затримали вже 21-го "злодія у законі". Найчастіше в поле зору працівників поліції потрапляв "злодій у законі" на прізвисько Тенго Гальський. Його було затримано впродовж 2019 року 4 рази.

В Україні злодії в законі контролюють підпільний гральний бізнес, сутенерство, угон елітних авто, рекет. І в той же час саме босів кримінального світу складно документувати і притягти до відповідальності. Поставити крапку в кримінальних гастролях злодіїв у законі до України покликаний законопроект 2513. 4 березня на комітеті Верховної ради з питань правоохоронної діяльності проект закону ухвалювали у другому читанні.

"Кожен так званий злодій у законі він за собою має десятки, а то і сотні інших злочинців…він для них організовує кришування, організовує захист через корупційні схеми. Саме тому цей закон зробить так, щоб у злодіїв у законі горіла земля під ногами" - запевнив заступник міністра Антон Геращенко .

Проект закону передбачає до 10 років позбавлення волі за участь у злочинній спільноті. До 12 років ув’язнення отримають ті, хто обіймає вищу посаду у злочинній організацією. Проект №2513 бере кращі міжнародні методики і покликаний зробить Україна безпечнішою.

Раніше OBOZREVATEL писав, про те, скільки "злодіїв у законі" працюють в Україні та про недоліки і скандальні моменти законопроєкту №2513.

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