В Україні за два дні на хабарях погоріли 9 чиновників

Протягом двох днів, 15 та 16 липня, правоохоронці спіймали на хабарях дев'ять чиновників у Кіровоградській, Волинській, Львівській та Запорізькій областях.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацполіції. Суми неправомірної вигоди, які вимагали зловмисники, коливалися від 200 до 1000 доларів США.

Уточнюється, що 16 липня на Кіровоградщині затримали одного з начальників відділу управління Держпраці області. За проходження навчання працівників із питань охорони та видачу відповідних посвідчень він вимагав 11 000 гривень, а як "аванс" отримав 4,5 тисячі.

Затримання на Кіровоградщині. npu.gov.ua

У Волинській області голова кваліфікаційної комісії міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту отримав 10 000 гривень за видачу посвідчення водія торгового судна. Попередньо, він притягнув до корупційної діяльності ще двох членів цієї комісії.

16 липня на місці затримання підозрюваного поліцейські, крім суми неправомірної вигоди, вилучили 43 000 гривень, походження яких буде встановлюватися.

Вилучені гроші у чиновника на Волині. npu.gov.ua

16 липня у Львівській і 15 червня в Запорізькій областях оперативники затримали працівників Укртрансбезпеки.

За вирішення питання про зняття з обліку використаного дозволу на міжнародні перевезення інспектор із Львівщини отримав 4000, а із Запоріжжя – 5000 гривень. Вони обіцяли не привертати перевізника до відповідальності за порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами.

Затримання у Львові. npu.gov.ua

Хабар співробітнику Укртрансбезпеки в Запорізькій області. npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше співробітник відділу кадрового забезпечення ГУ Служби безпеки в Києві й області був затриманий на хабарі в 3 тисячі доларів. За цю суму він обіцяв продати посаду в СБУ.