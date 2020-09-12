В Україні за добу розбилися літак та дельтаплан: пілоти загинули

Вікторія Довгань Розслідування 12:00, 12.09.2020 Оновлено: 12:00, 12.09.2020

Протягом однієї доби в Україні трапилося дві катастрофи з легкомоторним авіатранспортом, в результаті чого загинуло двоє пілотів.

Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Так, 12 вересня о 08:10 в полі поблизу села Дяківка Буринського району Сумщини впав легкомоторний літак, який попередньо ідентифіковано як Х-32 "Бекас". Пілот загинув на місці. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

На Сумщині впав легкомоторний літак.
Сайт ДСНС
Пілот на Сумщині також загинув на соняшниковому полі.
Сайт ДСНС

А 11 вересня о 08:23 на Житомирщині між населеними пунктами Народичі та Яжберень так само на полі впав дельтаплан. За попередньою інформацією, літальний апарат здійснював обробку поля з соняшником, однак пілот не впорався з керуванням.

На місці пригоди рятувальники проклали магістральну лінію для запобігання виникнення пожежі чи вибуху. Обставини падіння встановлюються. Як стало відомо OBOZREVATEL, в результаті НП загинув мешканець смт Озерне Житомирського району, Житомирської області.

Місце падіння дельтаплана на Житомирщині.
Сайт ДСНС
У Житомирській області дельтаплан упав під час обробітку поля соняхів.
Сайт ДСНС
Через падіння дельтаплана загинув пілот з смт Озерне.
Сайт ДСНС

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