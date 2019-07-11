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В Україні ввели хімічну кастрацію педофілів: що це означає

19.9т Читати матеріал російською

Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості.

За проект закону №6449 віддали голоси 247 народних депутатів.

Згідно з новим законом, крім позбавлення волі від 10 до 15 років за зґвалтування малолітніх, вводиться примусова хімічна кастрація.

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Покарання для педофілів полягатиме в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, метою яких є зниження лібідо і сексуальної активності.

Однак хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років і старших 65 років.

Також нардепи підтримали посилення відповідальності за злочини сексуального характеру проти малолітніх і неповнолітніх. Тепер за зґвалтування неповнолітніх каратимуть позбавленням волі на термін від 7 до 15 років, зараз позбавляють волі до 12 років.

Хімічна кастрація

Хімічна кастрація

ktk.kz

Крім того, над таким злочинцями буде встановлений довічний адміністративний нагляд поліції.

Розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку, каратимуться позбавленням волі на термін до 5 років (зараз – обмеження або позбавлення волі до 3 років).

Новий закон передбачає створення публічного реєстру осіб за вчинення перерахованих вище злочинів.

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Додамо, що Рада окремо ухвалила в першому читанні ще один законопроект – №6607 – про створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини щодо малолітніх, і посилення відповідальності за ці злочини.

У той же час, як повідомила OBOZREVATEL юрист-кримінолог Ганна Маляр, ухвалений проект закону №6449 є популістським і неробочим. За її словами, всі особи, які вчинили статеві злочини проти малолітніх, підлягатимуть примусовій хімічній кастрації, однак це неправильно.

"Ці люди діляться на дві категорії – на здорових і на хворих. Хворих педофілією, які дійсно повинні підлягати хімічній кастрації, один-два відсотки, а 98% – здорових. І тепер, згідно з цим законопроектом, будуть каструвати здорових людей, які скоїли злочин не тому, що вони хворі педофілією, а зовсім із інших причин", – каже Маляр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
педофiли реєстр педофілів Верховна Рада України
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