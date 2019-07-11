В Україні ввели хімічну кастрацію педофілів: що це означає

Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості.
За проект закону №6449 віддали голоси 247 народних депутатів.
Згідно з новим законом, крім позбавлення волі від 10 до 15 років за зґвалтування малолітніх, вводиться примусова хімічна кастрація.
Покарання для педофілів полягатиме в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, що складаються з хімічних речовин, метою яких є зниження лібідо і сексуальної активності.
Однак хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років і старших 65 років.
Також нардепи підтримали посилення відповідальності за злочини сексуального характеру проти малолітніх і неповнолітніх. Тепер за зґвалтування неповнолітніх каратимуть позбавленням волі на термін від 7 до 15 років, зараз позбавляють волі до 12 років.
Хімічна кастрація
ktk.kz
Крім того, над таким злочинцями буде встановлений довічний адміністративний нагляд поліції.
Розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку, каратимуться позбавленням волі на термін до 5 років (зараз – обмеження або позбавлення волі до 3 років).
Новий закон передбачає створення публічного реєстру осіб за вчинення перерахованих вище злочинів.
Додамо, що Рада окремо ухвалила в першому читанні ще один законопроект – №6607 – про створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини щодо малолітніх, і посилення відповідальності за ці злочини.
У той же час, як повідомила OBOZREVATEL юрист-кримінолог Ганна Маляр, ухвалений проект закону №6449 є популістським і неробочим. За її словами, всі особи, які вчинили статеві злочини проти малолітніх, підлягатимуть примусовій хімічній кастрації, однак це неправильно.
"Ці люди діляться на дві категорії – на здорових і на хворих. Хворих педофілією, які дійсно повинні підлягати хімічній кастрації, один-два відсотки, а 98% – здорових. І тепер, згідно з цим законопроектом, будуть каструвати здорових людей, які скоїли злочин не тому, що вони хворі педофілією, а зовсім із інших причин", – каже Маляр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 червня в населеному пункті Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко.
З'ясувалося, що батьки підозрюваного у вбивстві дівчинки Миколи Тарасова били дітей палицею і називали "сволотою" та "худобою".
Стало відомо, що мати Тарасова знала про злочин ще до затримання сина.
З'явилася інформація, що вбивця Даші міг деякий час ховати труп дівчинки в холодильнику.
Мати підозрюваного у звірячому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко на Одещині просила волонтерів допомогти їм із адвокатом.
Також в Чернігівській області 15-річну дівчину зґвалтував місцевий житель. Вона намагалася втекти, але він наздогнав і почав погрожувати їй ножем.
У різних регіонах України за одну добу сталися три зґвалтування неповнолітніх.
У Запорізькій області затримали чоловіка, який оголював статевий орган на очах у дітей і примушував їх до статевого акту. Також на Запоріжжі педофіл зґвалтував 6-річну дитину своєї співмешканки.
В Умані чоловік на вулиці напав на 15-річну дівчину і під загрозою вбивства зґвалтував її.
Ще під Дніпром знайшли тіло 13-річної Інни, яку тиждень шукала поліція. Вбивцею виявився раніше судимий рецидивіст.
Після жорстокого вбивства Даші Лук'яненко і низки інших гучних злочинів в Україні активізувалася тема покарання для педофілів.
У Верховній Раді запропонували нарешті ухвалити закон про реєстр сексуальних злочинців.
Відповідна петиція з'явилася на сайті парламенту і рекордно швидко зібрала необхідну кількість підписів.
В опитуванні OBOZREVATEL українці підтримали введення добровільної хімічної кастрації для злочинців, засуджених за сексуальні злочини проти дітей.
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