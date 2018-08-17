В Україні вирішилася доля "довіреної особи" Путіна

Активістку Всеросійської громадської організації "Волонтери Перемоги" Олену Одновол, якій інкримінували підривну діяльність проти України, засудили до трьох років умовно.

Уже 17 серпня вона вийде на свободу з СІЗО. Про це повідомила російський омбудсмен Тетяна Москалькова після телефонної розмови з українською колегою Людмилою Денисовою, пише "Комсомольская правда".

Відзначається, що по засуджену в Херсон приїде мати. Російський омбудсмен також заявила, що "Одновол визнала свою провину у скоєнні злочинів".

"Однак суть цих злочинів мені не була доведена до відома. Денисова обіцяла надіслати вирок, як тільки він буде отриманий з суду", - стверджує вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня з'явилася інформація про затримання громадянки України, яка незаконно організовувала збір підписів у Криму на підтримку висування Путіна на виборах президента.