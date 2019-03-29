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В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

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Служба безпеки України викрила діяльність "керованого з Росії екстремістського об'єднання", метою якого була дестабілізація ситуації в Україні під час виборів.

Угруповання координувалося уродженцем РФ Рустамом Ташбаєвим, який раніше навчався в Калінінградському вищому військово-морському училищі, а зараз є громадянином США, повідомляє прес-центр СБУ. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У 2015 році Ташбаєва видворили з України з формулюванням "за підривну діяльність".

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В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

Скріншот з відео

Як з'ясувалося, за завданням російських спецслужб учасники об'єднання повинні були створити воєнізовані формування – "Українську повстанську армію" ("УПА" із зарубіжною дислокацією) і "Українську національну армію" ("УНА" – з дислокацією в Україні).

В Україні процес створення "УНА" очолив місцевий житель Юрій Заболотний, який неодноразово затримувався співробітниками Нацполіції за незаконне зберігання зброї та пограбування, а також притягувався до кримінальної відповідальності за заклики до повалення конституційного ладу.

У серпні 2017 року Заболотного, екс-бійця АТО з "Правого сектора", засудили на два роки за екстремістський ролик на YouTube.

Довгий час Заболотний вів переговори з відомим агентом російських спецслужб Миколою Дульським про отримання грошової допомоги для екстремістської діяльності.

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У СБУ дізналися, що з ініціативи іноземних кураторів у період оголошення воєнного стану в кінці 2018 року керівники "УНА" налагодили збір даних про дислокацію і маршрути пересування підрозділів ЗСУ "з метою здійснення диверсій і зриву мобілізації".

"Російський слід" у діяльності організації нібито підтвердився за результатами 16 обшуків в Одесі: двоє затриманих – громадяни РФ і Молдови (з ПМР), а третій – українець, є уродженцем Придністров'я.

Були вилучені боєприпаси, зброя, військове спорядження, засоби зв'язку і тисяча примірників газет із закликом приєднуватися до діяльності "УНА".

В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

Прес-центр СБУ

В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

Прес-центр СБУ

В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

Прес-центр СБУ

В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

Прес-центр СБУ

В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

Прес-центр СБУ

В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

Прес-центр СБУ

В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

Прес-центр СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військова контррозвідка СБУ викрила діяльність російської агентурної мережі і спеціального інформаційного підрозділу Генштабу Збройних сил РФ на підконтрольній Україні території Донбасу.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Однако..., получается, что т.н. Правый сектор - агенты Кремля! Теперь все становится на свои места - ПС устроил свержение Яныка в 2014, чтобы дать возможность России захватить Крым пользуясь неразберихой в Украине!!!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Шото я хлопцы не зрозумел, так шо, бандэровцы это агенты Кремля? Так может, самый главный бандэра Порошэнко, тоже агент Кремля ? Та на окраине есть хоть как-то , кто ещё не агент Кремля ?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Как выяснилось, по заданию российских спецслужб" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ А задание российских спецслужб оно как, в письменном виде было? Находится же планктон, который верит в подобное.Для жовтосинего планктона: если бы ФСБ действительно готовила теракт в харьковском метро(или украинские главари действительно так думали), то вонь бы уже на весь мир стояла, вплоть до Совбеза ООН
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Nemo Александр
Nemo Александр
Поросёнков Петя, "А задание российских спецслужб оно как, в письменном виде было?"... Ну конечно!!! Любой диверсант в жизни не пойдет на задание не имея с собой письменного приказа, подлинного документа, удостоверяющего личность, а также всех государственных наград.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Поросёнков Петя, Конешно, нашли приказ с отпечатками пальцев Путина, отпечатки были жирными и пахли тушенкой московского мясокомбината.
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