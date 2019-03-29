В Україні викрили угруповання екстремістів на чолі з Ташбаєвим: що могло бути

Служба безпеки України викрила діяльність "керованого з Росії екстремістського об'єднання", метою якого була дестабілізація ситуації в Україні під час виборів.

Угруповання координувалося уродженцем РФ Рустамом Ташбаєвим, який раніше навчався в Калінінградському вищому військово-морському училищі, а зараз є громадянином США, повідомляє прес-центр СБУ. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У 2015 році Ташбаєва видворили з України з формулюванням "за підривну діяльність".

Скріншот з відео

Як з'ясувалося, за завданням російських спецслужб учасники об'єднання повинні були створити воєнізовані формування – "Українську повстанську армію" ("УПА" із зарубіжною дислокацією) і "Українську національну армію" ("УНА" – з дислокацією в Україні).

В Україні процес створення "УНА" очолив місцевий житель Юрій Заболотний, який неодноразово затримувався співробітниками Нацполіції за незаконне зберігання зброї та пограбування, а також притягувався до кримінальної відповідальності за заклики до повалення конституційного ладу.

У серпні 2017 року Заболотного, екс-бійця АТО з "Правого сектора", засудили на два роки за екстремістський ролик на YouTube.

Довгий час Заболотний вів переговори з відомим агентом російських спецслужб Миколою Дульським про отримання грошової допомоги для екстремістської діяльності.

У СБУ дізналися, що з ініціативи іноземних кураторів у період оголошення воєнного стану в кінці 2018 року керівники "УНА" налагодили збір даних про дислокацію і маршрути пересування підрозділів ЗСУ "з метою здійснення диверсій і зриву мобілізації".

"Російський слід" у діяльності організації нібито підтвердився за результатами 16 обшуків в Одесі: двоє затриманих – громадяни РФ і Молдови (з ПМР), а третій – українець, є уродженцем Придністров'я.

Були вилучені боєприпаси, зброя, військове спорядження, засоби зв'язку і тисяча примірників газет із закликом приєднуватися до діяльності "УНА".

Прес-центр СБУ

Прес-центр СБУ

Прес-центр СБУ

Прес-центр СБУ

Прес-центр СБУ

Прес-центр СБУ

Прес-центр СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військова контррозвідка СБУ викрила діяльність російської агентурної мережі і спеціального інформаційного підрозділу Генштабу Збройних сил РФ на підконтрольній Україні території Донбасу.

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