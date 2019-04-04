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В Україні випробують потужні ракетні системи: що відомо

4.5тЧитати матеріал російською

В Україні найближчим часом будуть проведені випробування двох ракетних систем. У разі їх успіху, Збройні сили України отримають потужне озброєння.

Про це розповів міністр оборони України Степан Полторак під час урочистого прийому на борту ошвартованих в Одеському порту фрегатів НАТО - Королівських ВМС Канади Toronto і ВМС Іспанії Santa Maria.

"У найближчі дні, в Одеській області, будуть проведені випробування двох ракетних систем, і ми сподіваємося, що ці випробування будуть успішними, що підвищить можливості і ефективність Збройних Сил України щодо захисту морського узбережжя і сухопутної території", – підкреслив він.

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В Україні випробують потужні ракетні системи: що відомо

"Кореспондент"

При цьому міністр запевнив, що перебування кораблів НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу Альянсу нашій країні в забезпеченні безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні, що зараз дуже важливо для нас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Російській Федерації похвалилися навчаннями своєї армії, на яких нібито було випробувано "галлюциногенну зброю".

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Особа
Степан Полторак
Місце
УкраїнаОдеса
Тег
Міністерство оборони України
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбит москву ! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Юг Руси
Юг Руси
Кожедуб Руслан, а тебе что, не заплатили контрибуцию? Блядь, опять ваши спиздили, а потом будут говорить, что русские не заплатили
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
В Украине испытают мощнейшие ракетные системы===Поясняю после развала СССР на территории Афроукраины осталось до фига ракет - но срок годности их уже вышел поэтому свиньи с замиранием сердца проводят " испытания" - полетит , не полетит...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Тут же поихав на човны хозяивов, шо бы на колинях подякувать. Холуйская сущьность у рагулей-нерабов на генном уровне
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