В Україні випробують потужні ракетні системи: що відомо

В Україні найближчим часом будуть проведені випробування двох ракетних систем. У разі їх успіху, Збройні сили України отримають потужне озброєння.

Про це розповів міністр оборони України Степан Полторак під час урочистого прийому на борту ошвартованих в Одеському порту фрегатів НАТО - Королівських ВМС Канади Toronto і ВМС Іспанії Santa Maria.

"У найближчі дні, в Одеській області, будуть проведені випробування двох ракетних систем, і ми сподіваємося, що ці випробування будуть успішними, що підвищить можливості і ефективність Збройних Сил України щодо захисту морського узбережжя і сухопутної території", – підкреслив він.

"Кореспондент"

При цьому міністр запевнив, що перебування кораблів НАТО в Одесі демонструє реальну допомогу Альянсу нашій країні в забезпеченні безпеки судноплавства в Чорноморсько-Азовському регіоні, що зараз дуже важливо для нас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Російській Федерації похвалилися навчаннями своєї армії, на яких нібито було випробувано "галлюциногенну зброю".

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