В Україні випробували смертоносну ракету "Нептун" для ЗСУ. Потужне відео

В Одеській області відбулося чергове успішне випробування потужного українського ракетного комплексу Р-360 "Нептун".

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, де також опублікували показове відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За даними військових, завершити стрільби планують до кінця травня. Пуски ж здійснюються з Державного випробувального полігону Збройних Сил України "Алібей".

Р-360 "Нептун"

"Нептун" – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів. Які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіоконтрастних цілей. У простих і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби і року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника", – описують українські військові характеристики потужної вітчизняної зброї.

Зазначається, що після прийняття на озброєння комплекс постачатимуть до Військово-Морських Сил ЗСУ.

Крім цього, підкреслюється, що Україна планує мати для крилатих ракет на озброєнні три платформи. Йдеться про мобільні берегові комплекси, які тестуються зараз, ракетні катери та корвети, а також авіаційні комплекси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в акваторії Чорного моря на полігоні "Алібей" відбулося друге успішне випробування українського ракетного комплексу "Нептун".