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/Розслідування

В Україні випробували першу крилату ракету: вражаючі кадри

2.2тЧитати матеріал російською

На військовому полігоні в Одеській області відбулися вогняні випробування першого ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", під час стрільб перевірялася робота цілої низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360. Зокрема, конструктори внесли зміни у ракету, щоб підвищити її ефективність. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ідеться про нову голівку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Г-360 отримала також новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила і рулі більшої площі, які повинні підвищити її керованість і маневреність.

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В Україні випробували першу крилату ракету

В Україні випробували першу крилату ракету

Скріншот з відео

Для забезпечення роботи ракети у складних умовах у ній замінили частину електронних і цифрових систем. Серед нововведень – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалося зменшити висоту польоту Р-360.

"Саме цей параметр є одним із найважливіших, оскільки чим менша висота польоту, тим складніше противнику побачити і перехопити крилату ракету. І тепер Г-360 може летіти у лічених метрах над поверхнею. Це значно зменшує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення", – йдеться в повідомленні.

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Також замінені складові частини системи навігації, які тепер забезпечують роботу навіть в умовах потужного використанням противником засобів радіоелектронної боротьби.

Творці запевнили, що внесені зміни допоможуть Г-360 обійти зони протиповітряної оборони противника і знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на військових полігонах почалися випробування бойових ракет "Вільха-М" і "Вільха-Р".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Вот оно чё, Михалыч, оказывается, если перекрасить старую советскую противокорабельную ракету в жовтоблакытный, то она превращается в новую вукраiньскую крылатую. Троекратных сухес, нирабы-нибраться, хто не скаче, той москаль.Щэээээээнэвмэээээрлааааа уууукроооииинааааа
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CARGO 100
CARGO 100
Пульнуть вы можете и бревном ... Куда долетело то?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
..... до Флориды
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