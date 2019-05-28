В Україні випробували першу крилату ракету: вражаючі кадри

На військовому полігоні в Одеській області відбулися вогняні випробування першого ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", під час стрільб перевірялася робота цілої низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360. Зокрема, конструктори внесли зміни у ракету, щоб підвищити її ефективність. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ідеться про нову голівку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Г-360 отримала також новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила і рулі більшої площі, які повинні підвищити її керованість і маневреність.

В Україні випробували першу крилату ракету Скріншот з відео

Для забезпечення роботи ракети у складних умовах у ній замінили частину електронних і цифрових систем. Серед нововведень – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалося зменшити висоту польоту Р-360.

"Саме цей параметр є одним із найважливіших, оскільки чим менша висота польоту, тим складніше противнику побачити і перехопити крилату ракету. І тепер Г-360 може летіти у лічених метрах над поверхнею. Це значно зменшує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення", – йдеться в повідомленні.

Також замінені складові частини системи навігації, які тепер забезпечують роботу навіть в умовах потужного використанням противником засобів радіоелектронної боротьби.

Творці запевнили, що внесені зміни допоможуть Г-360 обійти зони протиповітряної оборони противника і знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на військових полігонах почалися випробування бойових ракет "Вільха-М" і "Вільха-Р".

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