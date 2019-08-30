В Україні випробували новітні реактивні ракети: видовищне відео

У п'ятницю, 30 серпня, на півдні Одеської області військові успішно випробували модернізовані ракети реактивної системи залпового вогню "Вільха-М".

Як повідомляє пресслужба РНБО, нові ракети відрізняються збільшеною дальністю ураження.

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос зазначив, що РНБО ухвалила низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння і постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

"Вільха-М" – розроблення конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво зазначених ракет здійснюватиметься в Україні за замкнутим циклом.

На півдні Одеської області відбуліся випробування модернізованіх ракет реактівної системи залпового вогню "Вільха-М" https://t.co/j41R9RrHaY pic.twitter.com/7TYWonVYIs - Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) August 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Україна має намір випробувати нові зразки зброї, яка буде високоточною, сучасною і відповідатиме стандартам НАТО.

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