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В Україні випробували новітні реактивні ракети: видовищне відео

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У п'ятницю, 30 серпня, на півдні Одеської області військові успішно випробували модернізовані ракети реактивної системи залпового вогню "Вільха-М".

Як повідомляє пресслужба РНБО, нові ракети відрізняються збільшеною дальністю ураження.

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос зазначив, що РНБО ухвалила низку рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння і постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

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"Вільха-М" – розроблення конструкторів державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України. Виробництво зазначених ракет здійснюватиметься в Україні за замкнутим циклом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Україна має намір випробувати нові зразки зброї, яка буде високоточною, сучасною і відповідатиме стандартам НАТО.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ракети РНБО
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ипать новость... их уже года два испытывают!
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Дидюк Олексій
Дидюк Олексій
"Реактивні ракети" це сильно :) ....
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