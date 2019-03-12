В Україні викрили велику мережу агентів Росії: всі подробиці

Військова контррозвідка СБУ викрила діяльність російської агентурної мережі та спеціального інформаційного підрозділу Генштабу Збройних сил РФ на підконтрольній Україні території Донбасу.

Про це заявив керівник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, передає прес-служба силовиків. Подробицями він поділився на брифінгу.

"Оперативники спецслужби задокументували, що група під кодовою назвою "Сапфір" у Луганську за завданням російських кураторів організовувала підготовку і проведення антиукраїнських інформаційних кампаній", — повідомили у контррозвідці.

СБУ kriminalukraine.com.ua

Зазначається, що учасники групи також займалися збором і аналізом інформації про вище керівництво України, Збройних Сил та інших військових формувань, збором розвідувальної інформації про сили і засоби, використані в ООС.

"Ми зафіксували істотне зростання активності цієї групи напередодні виборів президента України", — зазначив Левченко.

Був розсекречений "куратор" цього інформаційного підрозділу — кадровий працівник ГУ ГШ ЗС РФ підполковник Сазонов Олександр Олексійович, оперативний псевдонім — "Павло Бодров".

За даними правоохоронців, до складу підрозділу "Сапфір" входить п'ятнадцять ідентифікованих членів незаконного збройного формування так званої "народної міліції ЛНР". Очолює групу завербована військовою розвідкою Росії громадянка України — Василіна Катерина Геннадіївна.

Для дискредитації вищого військово-політичного керівництва України учасники групи "Сапфір" здійснювали підготовку і поширення в соціальних мережах фейкових матеріалів. Зокрема був опублікований фейковий наказ Міністерства оборони України про нібито призупинення нарахування всіх додаткових виплат військовослужбовцям Збройних Сил.

Повідомляється, що агітатори також розміщували в соцмережах фейкові заклики від імені нібито патріотичних сил до антиурядових акцій, спрямованих на боротьбу з корупцією та імпічмент президента України, зокрема напередодні виборів.

Ще однією метою "Сапфіра" було розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Група поширювала неправдиву інформацію про Томос ПЦУ.

Дані російською розвідкою завдання група виконувала за допомогою спеціально зареєстрованих у соцмережах сторінок як проукраїнської, так і сепаратистської спрямованості, створивши загалом понад 50 акаунтів і 130 груп у соцмережах.

Як задокументувала СБУ, військова розвідка РФ ставила чіткі завдання щодо розсилки листівок для дискредитації України, повідомлень зі звинуваченнями командування ЗС України в нібито приховуванні бойових втрат. За задумом кураторів, це мало привести до зниження морально-психологічного духу українських військовослужбовців, які перебувають на лінії зіткнення, і їхнього залякування.

Всього за час свого існування ними було сфабриковано і опубліковано в соціальних мережах майже 12 тис. фейкових інформаційних матеріалів антиукраїнського характеру. Зараз СБУ проводиться комплекс заходів з блокування діяльності групи "Сапфір".

У результаті проведеного розслідування працівники військової контррозвідки СБУ спільно з Головним управлінням СБ України в Донецькій і Луганській областях затримали агентів-інформаторів групи.

Вилучено було засоби шпигунського зв'язку, секретна інформація про ЗСУ, близько 20 сім-карт і символіку РФ та "республік".

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи організації), фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Миколаївській області працівники СБУ викрили агентурну мережу, яку створили представники Генштабу ЗС Росії.

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