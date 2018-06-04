В Україні викрили порно-схему з дітьми

У Харківській області кіберполіція викрила зловмисника, який входив у довіру до дітей і силував їх до створення власних фото і відео порнографічного характеру.

Як повідомляє прес-служба відомства, 22-річного жителя області затримали.

Після отримання таких знімків зловмисник шантажував дітей оприлюдненням цих фото.

Встановлено, що чоловік за допомогою анонімних серверів зареєструвався в соцмережах, зокрема у забороненій в Україні "ВКонтакте".

Там він знайомився з неповнолітніми особами і входив до них у довіру, далі під вигаданим приводом силував дітей до створення зображень порнографічного характеру з їхньою участю.

Отриману фото- і відеопродукцію чоловік використовував для власних потреб і для обміну на тематичному російському закритому веб-ресурсі.

Зазначається, що фахівцям вдалося вирахувати IP-адресу злочинця, після чого вони виявили його місцеперебування.

У чоловіка під час обшуків вилучили всю комп'ютерну техніку.

Наразі зловмисникові оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України. (Примушування неповнолітніх до участі у створенні зображень або кіно- та відеопродукції порнографічного характеру).

Йому загрожує до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Україні посилили покарання для педофілів.