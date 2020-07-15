В Україні викрили нелегальних виробників зброї: з обшуками прийшли на підприємство Укроборонпрому. Відео та фото
В Україні викрили велике злочинне угрупування, яке виготовляло та збувало зброю, боєприпаси та вибухові речовини.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Свою продукцію зловмисники реалізовували через спеціальний сайт в інтернеті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За даними слідства, в злочинне угрупування входили жителі Донецької, Дніпропетровської, Черкаської областей та міста Києва.
Правоохоронці здійснили оперативні закупівлі 25 кілограмів пороху.
Проводяться обшуки в чотирьох областях за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та їхніх транспортних засобах. Вилучено вибухові речовини, вогнепальну зброю, бойові припаси й обладнання для їх виготовлення.
"Проводяться 25 обшуків у п'яти областях України, зокрема на одному з підприємств Державного концерну "Укроборонпром" та інших приватних підприємствах-посередниках, а також за місцем проживання дев'яти членів злочинного угруповання, гаражних і складських приміщеннях, транспортних засобах. Під час обшуків вилучено більше 200 кг пороху і службову документацію з чорновими записами про незаконний збут пороху протягом останніх 3 років, а також готівкові кошти в сумі понад 100 тисяч гривень і 23 тисячі доларів", – йдеться у повідомленні.
У генпрокуратурі зазначили, що за результатами проведення обшуків вирішать питання про затримання осіб, причетних до скоєння злочину, повідомлення ним про підозру й обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області затриманий 48-річний священик, який продавав зброю і займався виготовленням патронів. Він купував стартові пістолети і переробляв їх на бойові.