В Україні викрили нелегальних виробників зброї: з обшуками прийшли на підприємство Укроборонпрому. Відео та фото

В Україні викрили велике злочинне угрупування, яке виготовляло та збувало зброю, боєприпаси та вибухові речовини.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Свою продукцію зловмисники реалізовували через спеціальний сайт в інтернеті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними слідства, в злочинне угрупування входили жителі Донецької, Дніпропетровської, Черкаської областей та міста Києва.

Правоохоронці здійснили оперативні закупівлі 25 кілограмів пороху.

Проводяться обшуки в чотирьох областях за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та їхніх транспортних засобах. Вилучено вибухові речовини, вогнепальну зброю, бойові припаси й обладнання для їх виготовлення.

"Проводяться 25 обшуків у п'яти областях України, зокрема на одному з підприємств Державного концерну "Укроборонпром" та інших приватних підприємствах-посередниках, а також за місцем проживання дев'яти членів злочинного угруповання, гаражних і складських приміщеннях, транспортних засобах. Під час обшуків вилучено більше 200 кг пороху і службову документацію з чорновими записами про незаконний збут пороху протягом останніх 3 років, а також готівкові кошти в сумі понад 100 тисяч гривень і 23 тисячі доларів", – йдеться у повідомленні.

У генпрокуратурі зазначили, що за результатами проведення обшуків вирішать питання про затримання осіб, причетних до скоєння злочину, повідомлення ним про підозру й обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Продукцію зловмисники реалізовували через спеціальний сайт в інтернеті (Офіс генпрокурора України)

Правоохоронці здійснили оперативні закупівлі 25 кілограмів пороху (Офіс генпрокурора України)

Проводяться 25 обшуків у п'яти областях України (Офіс генпрокурора України)

Правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення боєприпасів (Офіс генпрокурора України)

За результатами проведення обшуків вирішать питання про затримання осіб, причетних до скоєння злочину (Офіс генпрокурора України)

Вилучено вибухові речовини, вогнепальну зброю, бойові припаси (Офіс генпрокурора України)

Під час обшуків вилучено понад 200 кг пороху і службову документацію (Офіс генпрокурора України)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області затриманий 48-річний священик, який продавав зброю і займався виготовленням патронів. Він купував стартові пістолети і переробляв їх на бойові.