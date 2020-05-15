Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Україні викрили хакера, який крав гроші у банків

5.4т
Читати матеріал російською

У Львівській області кіберполіція викрила 22-річного українця, який за допомогою самостійно створеної шкідливої програми виводив гроші користувачів іноземних банків.

Хакера встановили співробітники кіберполіції спільно зі слідчими області й батальйоном поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, повідомляється на сайті МВС України.

Відомо, що хакер втручався в банківські облікові записи. Підбираючи паролі шляхом брутфорс атак, українець виводив гроші клієнтів за допомогою криптовалют і електронних гаманців.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта і в транспортних засобах. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки та готівку.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК.

Зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення. Досудове розслідування триває.

У Львівській області хакер виводив гроші користувачів банків

У Львівській області хакер виводив гроші користувачів банків

mvs.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Чернівецькій області викрили двох братів, які викрадали дані користувачів із різних країн із відомих сайтів та продавали їх.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Банківська система хакери
Місце
Україна Львів
Теги
Національна поліція України банк крадуть гроші Кіберзлочини хакери кіберполіція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
12
Смішно
5
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги