В Україні викрили хакера, який крав гроші у банків

У Львівській області кіберполіція викрила 22-річного українця, який за допомогою самостійно створеної шкідливої програми виводив гроші користувачів іноземних банків.

Хакера встановили співробітники кіберполіції спільно зі слідчими області й батальйоном поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, повідомляється на сайті МВС України.

Відомо, що хакер втручався в банківські облікові записи. Підбираючи паролі шляхом брутфорс атак, українець виводив гроші клієнтів за допомогою криптовалют і електронних гаманців.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта і в транспортних засобах. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки та готівку.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК.

Зловмиснику загрожує до шести років ув'язнення. Досудове розслідування триває.

У Львівській області хакер виводив гроші користувачів банків mvs.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Чернівецькій області викрили двох братів, які викрадали дані користувачів із різних країн із відомих сайтів та продавали їх.

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