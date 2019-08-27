Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Україні відомий горе-курорт спіткала нова трагедія

986 Читати матеріал російською

У Запорізькій області на популярному курорті Кирилівка виявили тіло мертвого чоловіка.

Труп був знайдений на узбережжі Азовського моря в селі Степок, Якимівського району, повідомляє пресслужба ДСНС регіону.

"25 серпня о 18:20 на березі моря було знайдено 40-річного жителя Дніпропетровської області без ознак життя. Тіло загиблого передано для проведення судмедекспертизи", – йдеться в повідомленні.

Новини
Затримання ватажка банди у Кирилівці потрапило на відео

Рятувальники нагадали українцям, що на воді потрібно бути обережними та дотримуватись правил безпеки.

Кирилівка

Кирилівка

Кірілловка.Укр

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Запоріжжя
Теги
ГосЧС відпочінок смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...