В Україні відомий горе-курорт спіткала нова трагедія

У Запорізькій області на популярному курорті Кирилівка виявили тіло мертвого чоловіка.

Труп був знайдений на узбережжі Азовського моря в селі Степок, Якимівського району, повідомляє пресслужба ДСНС регіону.

"25 серпня о 18:20 на березі моря було знайдено 40-річного жителя Дніпропетровської області без ознак життя. Тіло загиблого передано для проведення судмедекспертизи", – йдеться в повідомленні.

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Кирилівка Кірілловка.Укр

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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