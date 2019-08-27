В Україні відомий горе-курорт спіткала нова трагедія

У Запорізькій області на популярному курорті Кирилівка виявили тіло мертвого чоловіка.
Труп був знайдений на узбережжі Азовського моря в селі Степок, Якимівського району, повідомляє пресслужба ДСНС регіону.
"25 серпня о 18:20 на березі моря було знайдено 40-річного жителя Дніпропетровської області без ознак життя. Тіло загиблого передано для проведення судмедекспертизи", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники нагадали українцям, що на воді потрібно бути обережними та дотримуватись правил безпеки.
Кирилівка
Кірілловка.Укр
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Курортне селище Кирилівка в Запорізькій області ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи.
У мережі з'явилося відео з моментом збройного конфлікту в Кирилівці, в якому штрикнули ножем випадкового перехожого.
Раніше надійшло вже кілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей " в Мелітополі і Кирилівці. В поле зору потрапили міський голова Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.
Відзначається, що діяльність міського голови Мелітополя протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету та інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися в поліцію, прокуратуру, ДБР і НАБУ.
Також в Кирилівці в басейні поряд з водною гіркою потонув 3-річна дитина. Через три дні сталося нове ПП – підліток впав з "банана" і отримав перелом шийного відділу хребта.
Ще в Кирилівці з моря дістали тіло чоловіка, який загинув за невідомих обставин.
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