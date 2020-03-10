СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків і бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії.
Як повідомила пресслужба відомства, правоохоронці затримали нелегальний вантаж у зоні митного поста аеропорту "Бориспіль".
Харківські комерційні структури незаконно ввозили з Росії агрегати і вузли до бронетехніки і військових літаків. В Україні вони легалізували запчастини і відправляли комплектуючі в Азію під виглядом сільгосптехніки й електроустаткування.
Серед вилучених товарів військового призначення виявлено:
- станції живлення танкових стабілізаторів;
- перетворювачі систем керування вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80;
- електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.
Попередня вартість виявлених військових товарів – понад 1 мільйон доларів.
В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків
Пресслужба СБУ
В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків
Пресслужба СБУ
В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків
Пресслужба СБУ
В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків
Пресслужба СБУ
В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків
Пресслужба СБУ
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