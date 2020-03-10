СБУ викрила канал нелегальної поставки деталей до танків і бойових літаків з РФ через Україну в країни Азії.

Як повідомила пресслужба відомства, правоохоронці затримали нелегальний вантаж у зоні митного поста аеропорту "Бориспіль".

Харківські комерційні структури незаконно ввозили з Росії агрегати і вузли до бронетехніки і військових літаків. В Україні вони легалізували запчастини і відправляли комплектуючі в Азію під виглядом сільгосптехніки й електроустаткування.

Серед вилучених товарів військового призначення виявлено:

- станції живлення танкових стабілізаторів;

- перетворювачі систем керування вогнем, що є елементами озброєння танків Т-72 і Т-80;

- електрогідравлічні клапани, що входять до складу систем управління бойових літаків.

Попередня вартість виявлених військових товарів – понад 1 мільйон доларів.

В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків Пресслужба СБУ

В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків Пресслужба СБУ

В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків Пресслужба СБУ

В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків Пресслужба СБУ

В Україні відмивали російські деталі до танків і бойових літаків Пресслужба СБУ

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