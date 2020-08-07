В Україні відкрили провадження проти понад 100 іноземців, які воювали в лавах "Л/ДНР"

В Офісі генерального прокурора України почали кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних найманців у складі незаконних збройних формувань (НЗФ) на Донбасі.

Як повідомляється на офіційному сайті Офісу гепрокурора, прокурори встановили, що починаючи з 2014 року і по теперішній час в складі "Л/ДНР" воювали не менше 2 громадян Болгарії, 7 – Вірменії, 1 – Грузії, 19 – Італії, 27 – Іспанії, 12 – Казахстану, 3 – Литви, 26 – Молдови, 2 – Нідерландів і 5 – Німеччини.

Іноземці перебували в складі різних підрозділів НВФ, зокрема, в т.зв. 14-му батальйоні територіальної оборони "Призрак", 11-му окремому мотострелковом полку "Восток", 7-ї окремої мотострілкової бригади "Чистяковская", 1-м окремої мотострілкової бригади "Слов'янська", окремому розвідувальному батальйоні "Спарта", окремому штурмовому батальйоні "Сомалі", НВФ "Русичі", "Вовча сотня", "Брянка СРСР" та інших.

Їхні дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

"Відповідно до ст.47 Додаткового протоколу I 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року", – підкреслили у відомстві.

Дії найманців кваліфіковані за ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 Кримінального кодексу України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участь у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації або на громадян, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків). Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування правопорушень здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Офіс генпрокурора почав кримінальні провадження за фактом участі громадян Киргизії, Бразилії, Боснії і Герцеговини у війні на Донбасі на стороні "Л/ДНР".

Також більше 20-ти громадян Італії брали участь у війні на Донбасі на стороні "Л/ДНР", ще троє – отримали за це тюремні терміни.