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23 березня • оновлено в 12:15
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В Україні в розпал карантину хотіли вивезти тисячі медичних халатів

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У Волинській області намагалися незаконно вивезти з України майже 40 тисяч медичних халатів, які заборонені урядом до експорту.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ, яка попередила спробу контрабанди.

"На митному посту "Ягодин" в вантажівці, що прямувала до однієї з країн Євросоюзу, виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Вартість затриманої партії становить майже 42 тисячі євро", – йдеться в повідомленні.

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

СБУ

В СБУ відзначили, що організатори контрабанди намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на введені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні.

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

СБУ

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

СБУ

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня коронавірус накрив вже більше 180 країн. В Україні виявлено вже 73 випадки зараження.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Луцьк
Тег
Служба безпеки України
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