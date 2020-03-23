У Волинській області намагалися незаконно вивезти з України майже 40 тисяч медичних халатів, які заборонені урядом до експорту.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ, яка попередила спробу контрабанди.

"На митному посту "Ягодин" в вантажівці, що прямувала до однієї з країн Євросоюзу, виявили майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна. Вартість затриманої партії становить майже 42 тисячі євро", – йдеться в повідомленні.

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів СБУ

В СБУ відзначили, що організатори контрабанди намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на введені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні.

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів СБУ

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів СБУ

В ЄС намагалися вивезти 40 тисяч медичних халатів СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня коронавірус накрив вже більше 180 країн. В Україні виявлено вже 73 випадки зараження.

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