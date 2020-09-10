В Україні в ДТП за роки незалежності загинуло понад 170 тисяч осіб

ДТП в Україні забрали більше життів, ніж війна. ns-plus.com.ua

Упродовж 1991-2019 років в Україні відбулося 1 088 241 ДТП, в яких загинуло 174 095 осіб. Крім того, ще 1 264 657 українців зазнали серйозних травм.

Таку статистику оприлюднила пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Правоохоронці уточнили, що 40% усіх ДТП в Україні трапилися через порушення швидкісного режиму.

Кількість ДТП в Україні з 1991 по 2019 роки. МВС України

Велика кількість ДТП спричинена перевищенням швидкості. МВС України

Втім ситуація істотно покращилася після встановлення на вітчизняних автошляхах камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Так, лише з червня по серпень кількість ДТП з потерпілими на ділянках з цими пристроями зменшилася з 37 до 13.

Зменшення кількості аварій на дорогах після встановлення камер. МВС України

Очікується, що за 5 років функціонування системи вдасться запобігти 480 аваріям, а за 10 років – 960.

Так кількість аварій має зменшитися за 10 років роботи системи. МВС України

Прогноз щодо зменшення ДТП за 5 років. МВС України

Загалом за перших 100 днів роботи системи вже зафіксовано 833 949 порушень та зібрано 645 526 штрафів на суму 101 694 585 гривень.

За перших 100 днів роботи камер вдалося зібрати понад 101 млн грн штрафів. МВС України

У МВС нагадали, що Державне агентство інфраструктурних проєктів вже закупило 220 камер для покращення безпеки на українських дорогах. Ще 300 планують закупити та встановити в містах нашої держави у 2021 році.

У 2021 році в Україні встановлять 300 нових камер автофіксації. МВС України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на дорогах Києва та області з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Вони вимірюють тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксують.

Перевищення швидкості руху карається штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/г – 510 грн, від 20 до 50 км/г – 255 грн.

Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

Однак деякі українські автомобілісти продовжують маскувати та ховати номери своїх авто, аби не бути спійманими на камеру системи автофіксації порушень ПДР.

Водночас у МВС наголосили, що на дорогах за роки незалежності загинуло більше українців, ніж на війні на Донбасі.

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