В Україні тюремники по-звірячому помстилися онкохворій ув'язненій

Працівники однієї з установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України з помсти жорстоко побили онкохвору ув'язнену.

Про це повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook. Стосовно них уже почали кримінальне провадження за ст. 127 КК України (катування).

Варченко додала, що приводом стало звернення представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"За попередньою інформацією, працівники згаданої установи не забезпечили надання медичної допомоги онкохворій ув'язненій жінці. Вона подала позов до Європейського суду з прав людини і виграла справу. ЄСПЛ зобов'язав Україну вжити заходів щодо дотримання вимог ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі Конвенція), якою заборонено тортури або нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання", – зазначила вона.

Після вердикту суду онкохвору перевели в іншу установу виконання покарань.

"Однак під час транспортування працівники установи, що її супроводжували, ймовірно, побили її, завдавши тілесних ушкоджень. Як йдеться у заяві, жінка припускає, що таким чином службовці помстилися їй за те, що поскаржилася до ЄСПЛ", – додала Варченко.

Слідчі ДБР встановлюють усі обставини справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Солонянській виправній колонії №21 на Дніпропетровщині в'язні позбавлені можливості отримувати якісну медичну допомогу. Люди буквально гниють заживо.

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