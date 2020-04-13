В Україні трьох священників оштрафували за порушення карантину: скупчення людей в храмах на Вербну неділю, 12 квітня.

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Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, зауваживши безвідповідальність священнослужителів.

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"Про вчорашнє скупчення людей в низці церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога жодного стосунку! Церковникам у трьох випадках поліцією винесені адміністративні штрафи. У нас свобода совісті, але майте ж совість!" – написав він.

Також Аваков додав, що правоохоронці вивчають матеріали ще щодо 12 аналогічних інцидентів порушення карантину.

Про вчорашній скупченні людей в ряді церков. Безвідповідальність і неповагу до людського здоров'я не має до Бога ніякого відношення!

Церковникам в 3-х випадках поліцією винесені адмін штрафи. Ще по 12-ти - матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але .. майте ж совість! - Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020

Нагадаємо, що священник ПЦУ Олександр Філіпов, який 10 років служив у інфекційній лікарні, виступив проти заборони людям ходити до храмів під час карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник глави МВС розповів, що богослужіння в усіх храмах України всіх конфесій через COVID-19 найближчим часом будуть проводитися тільки за участю священнослужителів і тих, хто забезпечує онлайн-трансляцію.

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