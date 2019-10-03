В Україні суд відпустив зрадника, який здавав Крим Росії

В Україні відпустили підозрюваного в участі в "самообороні Криму" Степана Резуника.

Херсонський суд звільнив підсудного під заставу у 240 840 гривень, передає "Крим.Реаліі". Тепер він прибуде до Києва, де має знаходитися відповідно до судового зобов'язання.

"Він нікуди тікати не збирається. Ніхто ховатися не буде", – розповів адвокат Дмитро Щербина.

Згідно з винесеним рішенням, підозрюваний буде прибувати на кожну вимогу до слідчого, прокурора або в суд й дотримуватися вимог:

не покидати Київ без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

здати на збереження свій паспорт та інші документи для виїзду і в'їзду в країну.

Зазначимо, що Резуника затримали 11 червня 2019 року на пропускному пункті "Каланчак". Як розповідала його дружина Ірина, чоловік виїжджав із Криму до Києва, щоб "оформити візи для відвідування країн ЄС".

У базі сайту "Миротворець" є інформація, що подружжя було задіяне в анексії Криму й навіть нагороджене грамотами "за активну участь у виконанні бойових завдань".

грамота Резунику миротворець

Крім того, Ірина Резуник також отримала грамоту "за активну участь у заходах, що проводяться РОО "Самооборона Севастополя" зі збору гуманітарної допомоги Новоросії". У 2014 році балотувалася від ЛДПР на російських виборах у депутати підконтрольної Кремлю ради Балаклавського муніципального округу Севастополя.

Степан Резуник Миротворець

Степан Резуник Миротворець

Степан Резуник Миротворець

Степан Резуник Миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка учасника незаконного збройного формування "самооборона Криму" Степана Резуника Віра звернулася до уряду України з проханням повернути батька додому.

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