В Україні створили перший військовий квадрокоптер: як він виглядає

Підприємство "Меридіан", яке входить до складу "Укроборонпрому" показало квадрокоптер "Берегиня" для розвідувальних операцій.

Як повідомляє прес-служба концерну, це – перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Він оснащений двома камерами (цифрова і аналогова). Зображення з безпілотника передається не тільки пілоту, але і на наземну станцію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Квадрокоптер "Берегиня" Скріншот з відео

Відзначається, що раму з карбону надрукували на 3D-принтері. Пристрій важить усього два кілограми завдяки легким матеріалами.

Час повного розгортання комплексу, за умови підготовки операторів, до двох хвилин, заміна акумулятора – до хвилини. За три секунди квадрокоптер піднімається на висоту 100 метрів. Швидкість польоту 120 кілометрів на годину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, харківське конструкторське бюро імені Морозова, що входить в концерн "Укроборонпром", передало Збройним силам України 12 нових БТР-4, які раніше не могли виготовити через проблеми з імпортною сировиною.

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