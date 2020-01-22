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22 січня • оновлено в 07:21
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В Україні створили перший військовий квадрокоптер: як він виглядає

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Підприємство "Меридіан", яке входить до складу "Укроборонпрому" показало квадрокоптер "Берегиня" для розвідувальних операцій.

Як повідомляє прес-служба концерну, це – перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Він оснащений двома камерами (цифрова і аналогова). Зображення з безпілотника передається не тільки пілоту, але і на наземну станцію (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Квадрокоптер "Берегиня"

Квадрокоптер "Берегиня"

Скріншот з відео

Відзначається, що раму з карбону надрукували на 3D-принтері. Пристрій важить усього два кілограми завдяки легким матеріалами.

Час повного розгортання комплексу, за умови підготовки операторів, до двох хвилин, заміна акумулятора – до хвилини. За три секунди квадрокоптер піднімається на висоту 100 метрів. Швидкість польоту 120 кілометрів на годину.

В Україні створили перший військовий квадрокоптер: як він виглядає

Як повідомляв OBOZREVATEL, харківське конструкторське бюро імені Морозова, що входить в концерн "Укроборонпром", передало Збройним силам України 12 нових БТР-4, які раніше не могли виготовити через проблеми з імпортною сировиною.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
выписали по Алижкспресс из Китая...за 50 баксов
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Хо Хол
Хо Хол
Стесняюсь, спросить, а что в нем вoeнного?
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Куни Чан
Куни Чан
Найем свои 700 000 не зря получает.
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