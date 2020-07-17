За рік в Україні спіймали за кермом 116 тисяч п'яних водіїв, – Геращенко

В Україні за минулий рік за п'яне водіння було затримано 116 тис. осіб.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 17 липня повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Програма транслювалася в YouTube (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

З 1991 до 2019 року в країні 174 095 осіб загинули в ДТП. За цей період сталося 1 088 241 аварій, у яких постраждали 1 264 657 людей, додав заступник міністра.

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Він також показав графік зниження швидкості на ділянках доріг, де були встановлені камери.

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"Причина пияцтва за кермом насправді дуже глибока. Це питання виховання, питання культури...

За минулий рік, вдумайтеся, затримано 116 тис. осіб! І це тільки ті, кого патрульні знайшли, затримали і склали протокол. Це ж скільки мільйонів разів українці сідали за кермо в нетверезому стані! Просто ми ж не всіх могли знайти", – підкреслив Геращенко.

Трансляція ефіру:

Як писав OBOZREVATEL, за 45 днів роботи системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху швидкість автомобілів у місцях установки камер скоротилася в 5 разів, а в бюджет України вже надійшло 52 мільйони гривень штрафів.