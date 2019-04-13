В Україні спалахнула епідемія африканської чуми – що відомо

У заповіднику на острові Хортиця, в Запоріжжі, спалахнула епідемія африканської чуми свиней. Через хворобу доведеться знищити всіх диких кабанів на території заповідника.

Про це повідомляє "Сегодня". За інформацією видання, на Хортиці диких кабанів приблизно сто голів і вже близько третини з них померли від чуми. В зоні спалаху було оголошено карантин.

Відзначається, що острів, незважаючи на епідемію АЧС, продовжують відвідувати туристи. За добу співробітникам санітарно-пропускного пункту Хортиці доводиться обробляти близько п'ятисот автомобілів.

Якщо протягом наступних шести місяців на Хортиці не виявлять нових ознак епідемії африканської чуми, до заповіднику завезуть нових диких кабанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалах АЧС було зареєстровано в Херсоні. Тоді всього за місяць в місті загинуло майже півтори сотні свиней.

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