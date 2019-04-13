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В Україні спалахнула епідемія африканської чуми – що відомо

1.4тЧитати матеріал російською

У заповіднику на острові Хортиця, в Запоріжжі, спалахнула епідемія африканської чуми свиней. Через хворобу доведеться знищити всіх диких кабанів на території заповідника.

Про це повідомляє "Сегодня". За інформацією видання, на Хортиці диких кабанів приблизно сто голів і вже близько третини з них померли від чуми. В зоні спалаху було оголошено карантин.

В Україні спалахнула епідемія африканської чуми – що відомо

Відзначається, що острів, незважаючи на епідемію АЧС, продовжують відвідувати туристи. За добу співробітникам санітарно-пропускного пункту Хортиці доводиться обробляти близько п'ятисот автомобілів.

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Якщо протягом наступних шести місяців на Хортиці не виявлять нових ознак епідемії африканської чуми, до заповіднику завезуть нових диких кабанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалах АЧС було зареєстровано в Херсоні. Тоді всього за місяць в місті загинуло майже півтори сотні свиней.

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Тема
Африканська чума свиней
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Тег
Україна
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