В Україні складуть список військових-учасників Революції гідності. Документ

В Україні від районних і міських військових комісаріатів вимагають надати інформацію про всіх військовослужбовців, які були учасниками подій Революції гідності 2013–2014 років.

Про це йдеться у розпорядженні військкома Харківського військового комісаріату Ю. Калушкіна на виконання телеграми начальника штабу військової частини А1314 (м. Дніпро), підписаному ним 22 липня. Фото у Facebook поділився нардеп минулого скликання ВРУ Дмитро Лінько, однак інші джерела стверджують, що такі ж вимоги розіслали всім військкоматам у країні.

"Військкомати проводять реєстр серед тих військових, хто брав участь у Революції гідності. Хтось знає навіщо?" – поцікавився Лінько.

У документі зазначається, що дані збирають для "узагальнення інформації" про таких військовослужбовців і створення Єдиної електронної бази. Варто зауважити, що в тексті вислів Революція гідності взято у лапки. На виконання вимоги командирам військкоматів дали чіткий термін – до 17:00 23 липня.

"З метою збору й узагальнення інформації щодо чинних військовослужбовців підпорядкованих військових частин, які брали участь у "Революції гідності" на Майдані Незалежності в 2013–2014 роках і створення Єдиної електронної бази командирам частин до 17:00 23.07.2020 надіслати затверджені списки", – йдеться в документі.

Документ про складання списків військових-учасників Революції гідності (Facebook Дмитро Лінько)

Ексмайор ЗСУ Роман Ковальов, який потрапив у скандал через критику на адресу президента Володимира Зеленського, назвав такі дії складанням списків "майданівців" у Сухопутних військах Збройних Сил України.

"Вам не почулось: списки майданівців чинних військовослужбовців! Саме такий наказ своїм підлеглим частинам віддало командування оперативного командування "Схід". Але за моєю інформацією ініціатива належить командуванню Сухопутних військ ЗСУ", – написав він у Facebook.

Розпорядження від командування військової частини А1314 (м. Дніпро) (Facebook Роман Ковальов)

Ковальов додав, що відповідну інформацію перевірено. За його словами, підтвердження надійшло від частин і військкоматів, які підпорядковуються командуванню Сухопутних військ, зі всієї України.

"А я лише нагадаю, що командувачем Сухопутних військ ЗСУ є пан генерал-лейтенант О. Сирський. Саме пан Сирський покарав мене за "критику Зеленського", а згодом і звільнив з лав ЗСУ", – підкреслив він.

Пост Лінька (Facebook Дмитро Лінько)

Пост Ковальова (Facebook Роман Ковальов)

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