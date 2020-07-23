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В Україні складуть список військових-учасників Революції гідності. Документ

Марина Ліснічук
Розслідування
3,5 т.

  • В Україні вирішили зробити Єдину електронну базу про військових, які брали участь у Революції гідності

  • Відповідні дані про військовослужбовців доручили зібрати всім міським і районним військкоматам країни

  • На виконання вимоги командирам таких установ дали чіткий термін – до 17:00 23 липня 2020 року

  • За словами ексмайора ЗСУ Романа Ковальова, доручення надійшло від командування Сухопутних військ

В Україні складуть список військових-учасників Революції гідності. Документ

В Україні складуть список військових-євромайданівців.

В Україні від районних і міських військових комісаріатів вимагають надати інформацію про всіх військовослужбовців, які були учасниками подій Революції гідності 2013–2014 років.

Про це йдеться у розпорядженні військкома Харківського військового комісаріату Ю. Калушкіна на виконання телеграми начальника штабу військової частини А1314 (м. Дніпро), підписаному ним 22 липня. Фото у Facebook поділився нардеп минулого скликання ВРУ Дмитро Лінько, однак інші джерела стверджують, що такі ж вимоги розіслали всім військкоматам у країні.

"Військкомати проводять реєстр серед тих військових, хто брав участь у Революції гідності. Хтось знає навіщо?" – поцікавився Лінько.

У документі зазначається, що дані збирають для "узагальнення інформації" про таких військовослужбовців і створення Єдиної електронної бази. Варто зауважити, що в тексті вислів Революція гідності взято у лапки. На виконання вимоги командирам військкоматів дали чіткий термін – до 17:00 23 липня.

"З метою збору й узагальнення інформації щодо чинних військовослужбовців підпорядкованих військових частин, які брали участь у "Революції гідності" на Майдані Незалежності в 20132014 роках і створення Єдиної електронної бази командирам частин до 17:00 23.07.2020 надіслати затверджені списки", – йдеться в документі.

Документ про складання списків військових-учасників Революції гідності

Документ про складання списків військових-учасників Революції гідності (Facebook Дмитро Лінько)

Ексмайор ЗСУ Роман Ковальов, який потрапив у скандал через критику на адресу президента Володимира Зеленського, назвав такі дії складанням списків "майданівців" у Сухопутних військах Збройних Сил України.

"Вам не почулось: списки майданівців чинних військовослужбовців! Саме такий наказ своїм підлеглим частинам віддало командування оперативного командування "Схід". Але за моєю інформацією ініціатива належить командуванню Сухопутних військ ЗСУ", – написав він у Facebook.

Розпорядження від командування військової частини А1314 (м. Дніпро)

Розпорядження від командування військової частини А1314 (м. Дніпро) (Facebook Роман Ковальов)

Ковальов додав, що відповідну інформацію перевірено. За його словами, підтвердження надійшло від частин і військкоматів, які підпорядковуються командуванню Сухопутних військ, зі всієї України.

"А я лише нагадаю, що командувачем Сухопутних військ ЗСУ є пан генерал-лейтенант О. Сирський. Саме пан Сирський покарав мене за "критику Зеленського", а згодом і звільнив з лав ЗСУ", – підкреслив він.

Пост Лінька

Пост Лінька (Facebook Дмитро Лінько)

Пост Ковальова

Пост Ковальова (Facebook Роман Ковальов)

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваний у державній зраді ексначальник Генштабу України генерал-полковник Володимир Замана дав пресконференцію за підсумками судового засідання, під час якої розповів про спроби розгону Майдану в лютому 2014 року, тиск експрезидента Віктора Януковича, який утік, і про неготовність ЗСУ до початку війни.

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  2. Розслідування