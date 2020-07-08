В Україні розкрили стратегію Росії щодо наступу і назвали ймовірні напрямки

Вірогідність атаки України з боку Росії зараз є, але навряд країна-агресорка зважиться у нинішніх умовах на повномасштабний наступ з декількох напрямків.

Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, повідомили на сайті волонтерського фонду "Повернись живим". Він наголосив, що відкидати такий варіант не можна, втім, не варто і переоцінювати боєздатність ворога.

"Росія й надалі нарощує військові сили поблизу наших кордонів та на окупованих територіях. Вона й далі накачує військові м'язи. Об'єктивно наша влада права, коли каже, що така вірогідність є. Вони можуть за тими чи іншими причинами наважитися на проведення певної операції, проте навряд розраховують на велику війну, велику операцію, тривалу принаймні", – вважає Машовець.

За його словами, РФ справді може вдатися до військової операції оперативно-тактичного масштабу, використати високоточну зброю з власної території, влаштувати загострення на Донбасі чи спробувати прокласти шлях до води на півдні України.

"Країна-агресорка має володіти певними ресурсами для ведення широкомасштабної військової кампанії. Це по-перше. По-друге, наразі Росія однозначно здатна на бліцкриг, на блискавичну військову операцію, проте навряд спроможна вести тривалі широкомасштабні бойові дії. Адже її економіка, її ресурсні запаси просто не відповідають таким вимогам", – переконаний експерт.

Подібної думки дотримується і спікер міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Він вважає, що мобілізаційні заходи РФ можуть свідчити про ймовірний напад.

"Мета вже зрозуміло яка – це Херсонська дамба й вихід на воду Північнокримського каналу, але це не основна мета, основна мета – це прямий коридор з містом Одеса, Маріуполь, Генічеськ та Бердянськ – так званий сухопутний коридор до Придністров'я. Друга можливість – що це дії під навчання "Кавказ-2020", які будуть доволі потужними цього року", – сказав Макарук, додавши, що найбільш ймовірними цілями Кремля наразі є рейтинги Путіна та відпрацювання військової логістики до окупованих Донбасу та Криму.

Зі свого боку Машовець нагадав, що Україна зараз у зовсім іншому стані, ніж вона була у 2014 році, і її готовність протистояти агресору незрівнянна.

"Росії не вдалося досягти своїх цілей тоді, коли Україна була фактично в стані хаосу та з потужними ознаками некерованості, а наразі говорити про якісь шанси на успіх досить складно", – каже координатор "Інформаційного спротиву".

Макарук же наголосив, що найбільшими українськими союзниками зараз є Туреччина та Польща, проте в разі серйозного нападу Захід не зможе не відреагувати. До того ж, Україна також готується до нападу.

"Якщо він (Путін. – Ред.) піде в атаку, це для них буде дуже кровопролитно, вони втратять чимало людей… Миколаїв – це місто, де найбільша кількість військових частин в Україні. 79-та стоїть (окрема Миколаївська десантно-штурмова бригада. – Ред.), артилеристи стоять під Херсоном, у Чорнобаївці полк вертолітників (11-та окрема бригада армійської авіації "Херсон". – Ред.), Мелітопольська бригада транспортної авіації, ЗРК-шники (зенітні ракетні війська. – Ред.), біля Чаплинки купу військових частин постійно розгорнуто, капоніри зроблені, артилерія наша пристрілялася, прикордонники ще стоять. Крім того, мобілізаційний резерв морської піхоти розгорнутий", – розповів спікер InformNapalm.

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