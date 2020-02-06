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7 лютого • оновлено в 08:50
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В Україні раптово закрили кордон із Молдовою: що трапилося

5.4т
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У четвер, 6 лютого, через сильний снігопад в Одеській області тимчасово припинили роботу контрольні пункти пропуску на кордоні з Молдовою – "Табаки" та "Рені".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Через великі замети ускладнено під'їзди до дороги, яка веде до пунктів пропуску "Нові Трояни" та "Залізничне". У пункті пропуску "Табаки" тимчасово не здійснювалися пропускні операції у зв'язку з аварією на лінії електропередач. Автотранспорт прикордонники перенаправили в пункт пропуску "Виноградівка", – йдеться у зверненні.

Кордон із Молдовою

Кордон із Молдовою

Держприкордонслужба

Машини з пункту пропуску "Рені" перенаправляли до пункту "Долинське". На "Болграді" складно проїхати через значний сніговий покрив на дорозі.

Зазначається, що прикордонники допомогли людям, які застрягли в авто між українським пунктом пропуску "Виноградівка" і молдавським "Вулканешти".

НП на кордоні Україна – Молдова

НП на кордоні Україна – Молдова

Держприкордонслужба

НП на кордоні Україна – Молдова

НП на кордоні Україна – Молдова

Держприкордонслужба

Додамо, що в Херсонській області через погіршання погоди закрили міжнародний аеропорт "Херсон". Водночас через снігопад зникла електрика в 134 населених пунктах області.

НП на кордоні Україна – Молдова

НП на кордоні Україна – Молдова

Держприкордонслужба

НП на кордоні Україна – Молдова

НП на кордоні Україна – Молдова

Держприкордонслужба

НП на кордоні Україна – Молдова

НП на кордоні Україна – Молдова

Держприкордонслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого Україна залишиться під впливом південного циклону, що зумовить ускладнення погодних умов.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
погода снігопад Державна прикордонна служба України
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Судя по фото , граница по оснащенности на уровне 40х годов 20 века
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
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