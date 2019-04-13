В Україні п'ять років тому почали АТО на Донбасі: як пройшов перший бій

13 квітня 2014 року в Донецькій області стартувала антитерористична операція (АТО) з метою зупинити терористів і російських найманців.

Рівно п'ять років тому Рада національної безпеки і оборони України на екстреному засіданні дала команду почати антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.

"Почати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних си ... Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій", – заявив тоді виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов у своєму зверненні до народу України.

ТСН

Цьому передували тривожні події. Так, 12 квітня 2014 року терористи, якими керували офіцери спецслужб РФ, захопили державні установи в Донецьку, Горлівці, Дружківці, Краматорську, Костянтинівці і Слов'янську. У Слов'янськ і Краматорськ були спрямовані спецпідрозділу Служби безпеки та Збройних сил України.

Яким був перший бій

Вранці 13 квітня 2014 року в передмісті Слов'янська група спецпризначення СБУ "Альфа" спільно з керівництвом Донецької обласної міліції проводили розвідку. Вони зупинилися в селі Семенівка. Там на них було скоєно збройний напад. У бою загинув капітан СБУ "Альфа" Геннадій Біліченко.

Геннадій Біліченко

Терористи під'їхали на легковому автомобілі і відкрили вогонь із автоматів по машинах СБУ. У той же час, з лісопосадки по українських спецназівцях відкрила вогонь інша група російських диверсантів.

У тому ж бою отримали поранення: командир "Альфи" полковник Геннадій Кузнєцов, полковник СБУ Олександр Кукса, підполковник "Альфи" Андрій Дубовик.

Перший бій закінчився перемогою, але з непоправними жертвами. Після цього було прийнято рішення про залучення армії.

Незважаючи на те, що влада України обіцяли закінчити цю операцію швидко, вона тривала чотири роки і так і не вирішила повністю проблему.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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