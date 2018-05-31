В Україні провели десятки постановних "вбивств": у МВС розкрили подробиці

В Україні за останні три роки стався десяток інсценованих правоохоронними органами "вбивств", і всі вони допомогли здобути докази злочину і покарати винних.

Про це OBOZREVATEL заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. За його словами, представники зарубіжних країн просто не розуміють, в якій ситуації наразі перебуває Україна, де останнім часом також скоєно десяток замовних вбивств і замахів, сліди яких ведуть до Росії.

"Я б хотів, щоб у добропорядних країнах, чиї представники наразі висловлюють занепокоєння неправильною роботою українських спецслужб, ситуація залишалася б такою ж добропорядною. Але Україна перебуває в іншій політичній, економічній та військовій ситуації. В Україні лише за останні чотири роки можна нарахувати десяток реалізованих замовних вбивств і замахів. Це вбивство Аміни Окуєвої, замах на Адама Осмаєва, вбивство співробітників спецслужб Хараберюша і Шаповалова, вбивство Вороненкова, Махаурі, Шеремета. Замах на Мосійчука, коли загинули невинні люди; замах на Геращенка", - зазначив Варченко.

Також він нагадав, що в країні за останні три роки стався десяток подібних постановних вбивств. "Якщо ви пошукаєте в Інтернеті, то знайдете інформацію про десяток подібних злочинів. Так, там були менш резонансні особистості, бізнесмени, адвокати, звичайні люди, яких замовляли близькі родичі заради спадщини. І такі постановки дозволяють слідству бездоганно формулювати звинувачення. І можна гарантувати, що судовий процес завершиться обвинуваченням, а не виправданням, бо не вистачило доказів. Подібну практику використовують і спецслужби інших країн. Наприклад, в Естонії так "вбили" поліцейського. Теж був резонанс, бо він виявився живий", - каже Варченко.

На його думку, такі дії у справі Бабченка виправдані і тим, що спецслужбам вдалося отримати список можливих жертв із 30 осіб.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України опублікувала відео затримання у Києві організатора "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.