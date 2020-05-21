В Україні призвуть до армії офіцерів запасу: кому готуватися
У червні-липні 2020 року до лав української армії на три місяці призвуть пів тисячі офіцерів запасу, які раніше не проходили військову службу. До участь в ООС вони залучатися не будуть.
Відповідний наказ №157 від 19 травня цього року підписав Міністр оборони Андрій Таран. Про це повідомляє Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.
Згідно з документом, за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.
Зазначається, що офіцерів буде призначено на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов’язкової підготовки протягом трьох місяців.
Планується, що підготовка призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації розпочнеться із 2 липня 2020-го.
"Метою призову офіцерів є набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їхнього звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних Сил України офіцерським складом", – йдеться у повідомленні.
Водночас після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин Збройних Сил України.
Наголошується, що залучення призовних офіцерів до проведення Операції Об'єднаних сил можливе лише у добровільному порядку після укладання ними контракту про проходження військової служби.
Також у Генштабі додають, що на таких призовників розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом. Крім цього, за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На час дії загальнонаціонального карантину задля недопущення поширення коронавірусу, в Україні тимчасово скасували призов громадян до армії.
Водночас з’ясувалося, що призов офіцерів запасу на строкову службу до Збройних сил України пов'язаний з нестачею молодшого офіцерського складу в ЗСУ.