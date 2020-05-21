В Україні призвуть до армії офіцерів запасу: кому готуватися

У червні-липні 2020 року до лав української армії на три місяці призвуть пів тисячі офіцерів запасу, які раніше не проходили військову службу. До участь в ООС вони залучатися не будуть.

Відповідний наказ №157 від 19 травня цього року підписав Міністр оборони Андрій Таран. Про це повідомляє Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Згідно з документом, за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу.

У червні-липні до армії призвуть 500 офіцерів запасу – Генштаб ЗСУ

Зазначається, що офіцерів буде призначено на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов’язкової підготовки протягом трьох місяців.

Планується, що підготовка призваних офіцерів на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації розпочнеться із 2 липня 2020-го.

"Метою призову офіцерів є набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, накопичення військово-навченого ресурсу в запасі після їхнього звільнення, підвищення рівня укомплектованості Збройних Сил України офіцерським складом", – йдеться у повідомленні.

Водночас після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин Збройних Сил України.

Наголошується, що залучення призовних офіцерів до проведення Операції Об'єднаних сил можливе лише у добровільному порядку після укладання ними контракту про проходження військової служби.

Також у Генштабі додають, що на таких призовників розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом. Крім цього, за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.

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