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В Україні прикрили потужний транзит наркотиків до Європи: фото і відео

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Служба безпеки України спільно з правоохоронцями з Румунії та Німеччини викрила міжнародний канал контрабанди героїну через Україну до Євросоюзу.

На Закарпатті була проведена масштабна спецоперація з перекриття транзиту наркотиків, повідомляє прес-служба СБУ.

Силовикам вдалося затримати одного з активних учасників угруповання, який повинен був перемістити оптову партію героїну з облаштованих у прикордонній зоні "транзитних баз" в Європу. У нього вилучили понад 120 кг наркотиків загальною вартістю на "чорному ринку" майже 10 млн євро.

Новини
В Запорожской области у мужчины нашли крупную партию наркотиков
В Україні прикрили потужний транзит наркотиків до Європи: фото і відео

Прес-служба СБУ

Відзначається, що ця спецоперація стала черговим етапом знешкодження транснаціонального наркотрафіку, організованого уродженцями однієї з країн Південно-Західної Азії.

В Україні прикрили потужний транзит наркотиків до Європи: фото і відео

Прес-служба СБУ

В Україні прикрили потужний транзит наркотиків до Європи: фото і відео

Прес-служба СБУ

Відзначимо, 4 березня в Румунії затримали громадян Нідерландів, які намагалися вивезти з України до Європи 84 кг героїну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ вилучила на Полтавщині найбільшу партію метадону в історії України.

На Черкащині СБУ викрила нарколабораторію, в якій вилучили понад 15 кг амфетаміну, майже 40 літрів прекурсорів, лабораторне обладнання, хімічні компоненти та реактиви, а також 150 тисяч гривень виручки з наркоторгівлі.

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Місце
Україна
Теги
наркотикиСБУ
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