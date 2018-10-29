В Україні ''пожвавилася'' стара схема: у долі нотаріуси та експерти

В Україні все частіше вимагають повернути борги або забирають майно на підставі звичайної боргової розписки. Причому нерідко документи можуть підробляти.

У шахрайському ланцюжку беруть участь нотаріуси та експерти. Ціна питання, як розповіли юристи, може коливатися від декількох сотень доларів — до десятків тисяч. Справа у ризику і вартості нерухомості або бізнесу, який хочуть відібрати. Детальніше — в матеріалі OBOZREVATEL.

Розписка за повітря

У Київському апеляційному суді розглядається справа про 30 тисяч доларів. Позивач запевняє, що позичив такі гроші громадянину, проте той повернути їх відмовляється. А відповідач упевнений — розписка підроблена. Мовляв, у різний час гроші в борг у нього брав, але не пам'ятає, щоб за один раз позичив 30 тисяч доларів. Тож вимагає експертизу свого підпису. До речі, суд вирішив, що гроші потрібно повернути.

Суд розглядає і суперечку двох жителів Запорізької області. Один із них у кінці грудня 2013 року нібито позичив іншому 90 тисяч гривень під розписку. І тепер вимагає їх повернути. Правда, боржник запевняє суд, що насправді розписку підписав, а на руки отримав тільки 35 тисяч гривень. Хоча за усім цим стоїть спір через землю. Мовляв, передав у користування свою ділянку, підписав розписку на 90 тисяч, але отримав третину. І оскільки покупець землі решту грошей передавати не збирався, то ділянку віддав іншому підприємству.

Юрліга

Документи з прихованим змістом

Подібних прикладів у Реєстрі судових рішень — десятки. Юрист Іван Ліберман пояснив OBOZREVATEL, що за подібними історіями часто приховують інші цілі.

"Що стосується землі, то у нас немає вільного ринку. І спритний шахрай пообіцяв сільській жительці 90 тисяч за пай. Але оскільки оформити офіційно вони його не могли, то він їй запропонував розписку. Та її підписала, але в результаті отримала тільки частину грошей. А оскільки вона передала свій пай іншому підприємству, то тепер цей аферист вимагає із неї усю суму. Підпис дійсний, розписка є, як тепер суду довести, що це шахрайство?" — каже юрист.

Адвокат Андрій Вареник у свою чергу підтверджує, що такі випадки з підробленими підписами, угодами із "прихованим змістом" останнім часом почастішали.

"Як правило, у таких випадках люди хочуть щось приховати. Наприклад, піти від податків під час продажу нерухомості. Тож вписують у договір маленьку суму. Але є й інший варіант, наприклад, бізнесмен хоче ухилитися від кредиторів. Він передає своєму родичу велику нерухомість нібито в сплату якогось боргу. І коли до нього приходить інший кредитор із вимогою повернути борг або віддати майно, той розводить руками — нерухомості немає. Але не варто забувати, що та ж близька людина може скористатися ситуацією і просто не повернути нерухомість або частину бізнесу", — зазначив у розмові з нами Вареник.

У схемі беруть участь нотаріуси та експерти

Ще про один випадок OBOZREVATEL розповів юрист Віталій Шевчук: "У нас був клієнт, у якого таким чином відбирали офісну будівлю. Свого часу він за звичайною розпискою зайняв у свого друга гроші. Сума не дуже велика. Але в результаті у розписку дописали ще одна суму, чи не вдесятеро більшу, ніж реальна. Причому видно, що зроблена вона іншою ручкою. Через суд колишній партнер домігся, що на офіс накладено арешт, і ось тепер вони судяться уже років зо три із перемінним успіхом".

За словами адвоката Вареника, також шахраї можуть оформляти договори заднім числом, ставити підроблені підписи або печатки. "У такому випадку тільки експертиза може встановити, що у документ щось дописувалося, що підпис підроблений", — каже адвокат.

Андрій Вареник додає, що в шахрайській схемі можуть брати участь також нотаріуси й експерти. "Нотаріусам складніше стало працювати після появи електронних реєстрів, але лазівка ​​для них є. Вони, наприклад, можуть зарезервувати собі рядок у реєстрі, а потім внести туди дані заднім числом", — розповідає адвокат.

Що стосується експертиз, то вони теж продаються і купуються. "Ціна потрібної експертизи залежить від ступеня ризику, вартості об'єкта, про який йде мова. Тому ціна може коливатися від декількох сотень до десятків, а то й сотень тисяч доларів", — уточнює Вареник.

Не довіряйте навіть близьким

Адвокат радить, перш ніж вплутуватися у боргові розписки або підозрілі схеми, порадьтеся із юристом.

"Треба пам'ятати, що ваш друг, брат або партнер по бізнесу — сьогодні ваша близька людина, ви йому неподільно довіряєте. А завтра у вас із ним зіпсуються стосунки, і повернути вам ваше майно він відмовиться. Тому, якщо хочете щось підписати з прихованим сенсом — зменшити податок, піти від кредиторів, обійти законодавство, — порадьтеся зі знавцем, нехай він вам пояснить, чим це може загрожувати", — підсумував Андрій Вареник.

Дивіться відео на тему