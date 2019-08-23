В Україні порахували воїнів, убитих на Донбасі за Зеленського: інфографіка

З початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 з них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Про це свідчать дані "Новинарні" (щоб подивитися інфографіку, доскрольте новину до кінця).

Були оприлюднені імена і кількість загиблих і померлих від бойових поранень, а також показано, як число бойових втрат співвідноситься з оголошеними "перемир'ями" і політичними подіями.

На Донбасі загинув 71 воїн ЗСУ Антикор

З'явилися також докладні дані по місяцях. Так, в 2019 році загинули і померли від ран: січень – 3 бійці, лютий – 8, березень – 8, квітень – 15, травень – 9, червень – 8, липень – 14. У серпні втрати склали вже 6 військових.

На Донбасі в 2019 році вбили 71 воїна ЗСУ Новинарня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено попереднє перемир'я, по липень в зоні проведення на Донбасі загинули 49 українських воїнів і ще 307 отримали поранення.

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