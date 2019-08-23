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В Україні порахували воїнів, убитих на Донбасі за Зеленського: інфографіка

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З початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 з них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

Про це свідчать дані "Новинарні" (щоб подивитися інфографіку, доскрольте новину до кінця).

Були оприлюднені імена і кількість загиблих і померлих від бойових поранень, а також показано, як число бойових втрат співвідноситься з оголошеними "перемир'ями" і політичними подіями.

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На Донбасі загинув 71 воїн ЗСУ

На Донбасі загинув 71 воїн ЗСУ

Антикор

З'явилися також докладні дані по місяцях. Так, в 2019 році загинули і померли від ран: січень – 3 бійці, лютий – 8, березень – 8, квітень – 15, травень – 9, червень – 8, липень – 14. У серпні втрати склали вже 6 військових.

На Донбасі в 2019 році вбили 71 воїна ЗСУ

На Донбасі в 2019 році вбили 71 воїна ЗСУ

Новинарня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено попереднє перемир'я, по липень в зоні проведення на Донбасі загинули 49 українських воїнів і ще 307 отримали поранення.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Новини Донбасу Донбас
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Кстати, к ним еще дюжину приплюсуйте - сегодня еще 12 военов свитла из 92 бригады повезли в госпиталь с симптомами похожими на чуму. До госпиталя до сих пор так и не доехали. Похоже вступили в подземную сотню.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А сколько из них загибло от паленой водки и передоза? А скольких убили свои же?
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