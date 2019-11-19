В Україні попрощалися із загиблими в Балаклії саперами. Фото

У вівторок, 19 листопада, в Охтирці (Сумська область) відбулося прощання із загиблими у Балаклії саперами Дмитром Мовчаном і Денисом Ярмаком.

Прощання із військовими відбулося у приміщенні клубу військової частини, передає "Укрінформ".

У загиблого прапорщик Мовчана залишилися двоє маленьких дітей, у Ярмака – мати. Обом військовим було по 27 років.

Зазначимо, що 19 листопада розпорядженням міського голови оголошено днем жалоби за загиблими у Балаклії військовим. Провести в останню путь військовослужбовців прийшли багато жителів міста і бойові побратими загиблих.

На знак скорботи за загиблими приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.

Прощання із загиблими військовими Укрінформ

Прощання із загиблими військовими Укрінформ

Прощання із загиблими військовими Укрінформ

Прощання із загиблими військовими Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

НП трапилася 15 листопада. Прогриміли близько 25 вибухів.

У результаті НП на військовому складі у Балаклії загинули ще двоє військових: прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак.

17 листопада у лікарні Харкова помер ще один постраждалий від вибухів у Балаклеї – 43-річний старший солдат Сергій Подуфалов.

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