В Україні попрощалися із загиблими в Балаклії саперами. Фото

У вівторок, 19 листопада, в Охтирці (Сумська область) відбулося прощання із загиблими у Балаклії саперами Дмитром Мовчаном і Денисом Ярмаком.
Прощання із військовими відбулося у приміщенні клубу військової частини, передає "Укрінформ".
У загиблого прапорщик Мовчана залишилися двоє маленьких дітей, у Ярмака – мати. Обом військовим було по 27 років.
Зазначимо, що 19 листопада розпорядженням міського голови оголошено днем жалоби за загиблими у Балаклії військовим. Провести в останню путь військовослужбовців прийшли багато жителів міста і бойові побратими загиблих.
На знак скорботи за загиблими приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.
Прощання із загиблими військовими
Укрінформ
Прощання із загиблими військовими
Укрінформ
Прощання із загиблими військовими
Укрінформ
Прощання із загиблими військовими
Укрінформ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НП трапилася 15 листопада. Прогриміли близько 25 вибухів.
У результаті НП на військовому складі у Балаклії загинули ще двоє військових: прапорщик Дмитро Мовчан і старший солдат Денис Ярмак.
17 листопада у лікарні Харкова помер ще один постраждалий від вибухів у Балаклеї – 43-річний старший солдат Сергій Подуфалов.
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