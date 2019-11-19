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19 листопада • оновлено в 17:36
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В Україні попрощалися із загиблими в Балаклії саперами. Фото

1.9т
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У вівторок, 19 листопада, в Охтирці (Сумська область) відбулося прощання із загиблими у Балаклії саперами Дмитром Мовчаном і Денисом Ярмаком.

Прощання із військовими відбулося у приміщенні клубу військової частини, передає "Укрінформ".

У загиблого прапорщик Мовчана залишилися двоє маленьких дітей, у Ярмака – мати. Обом військовим було по 27 років.

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Зазначимо, що 19 листопада розпорядженням міського голови оголошено днем жалоби за загиблими у Балаклії військовим. Провести в останню путь військовослужбовців прийшли багато жителів міста і бойові побратими загиблих.

На знак скорботи за загиблими приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.

Прощання із загиблими військовими

Прощання із загиблими військовими

Укрінформ

Прощання із загиблими військовими

Прощання із загиблими військовими

Укрінформ

Прощання із загиблими військовими

Прощання із загиблими військовими

Укрінформ

Прощання із загиблими військовими

Прощання із загиблими військовими

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Трут кометы ссуки …. Но это было плановое уничтожение негодных боеприпасов и негодных саперов ...
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Николаев Олег
Николаев Олег
Турчинов прислал соболезнования? Человек, который начал вoйну, и из-за которого все эти трупы.
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6
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Пигин Макс
Пигин Макс
У нерабов ещё один повод брякнуться на четыре кости... Ох и любят они это дело!
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